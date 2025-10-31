Hónapokon belül elfogyhatnak Ukrajna pénzügyi tartalékai

Ukrajna katonai kiadásai a The Economist számításai szerint 2025 végére, a Nyugattól kapott fegyverszállításokkal és támogatásokkal együtt összesen elérhetik a 360 milliárd dollárt a háború kezdete óta.

A „hajlandók” nemzetközi koalíciója Ukrajnával foglalkozott Londonban, 2025. október 24-én (Fotó: AFP/Kirsty Wigglesworth)

Az idei évben a hadműveleti költségek önmagukban 100–110 milliárd dollárra rúghatnak, ami Ukrajna GDP-jének közel fele – ami példátlan arány még háborús viszonyok között is, írta a TASZSZ.

A brit gazdasági lap szerint Kijev három fő pénzügyi forrása – az amerikai támogatás, a belső hitelfelvétel és az európai finanszírozás – közül az első kettő fokozatosan kimerül. Ezért marad Európa az utolsó lehetőség, amelytől most Kijev jövője függ.

Ukrajna Európának „történelmi lehetőség”vagy újabb teher

Az Economist szerint az öreg kontinens vezetői előtt „történelmi lehetőség” áll: ha átveszik az Egyesült Államoktól Ukrajna finanszírozásának fő terhét, azzal megerősíthetik Európa stratégiai önállóságát és ellensúlyozhatják Oroszország befolyását.

Ugyanakkor a lap elismeri: ez a lépés hatalmas gazdasági áldozatokat követelne a tagállamoktól.

A becslések szerint 2026 és 2029 között Ukrajna további 389 milliárd dollárra szorulna katonai és gazdasági támogatás formájában – ez csaknem kétszerese annak az összegnek, amit Kijev 2022 februárja óta kapott (összesen 206 milliárd dollárt, ebből 133 milliárdot az Egyesült Államoktól).

Washington hátrébb lép, a teher Európára hárul

A The Economist arra is rámutat, hogy az amerikai adminisztrációban növekszik a szkepticizmus az Ukrajnának nyújtott további pénzügyi segítséggel kapcsolatban.

Ezért a jövőben a NATO európai tagállamainak kellene nagyobb arányban vállalniuk a költségeket – a GDP 0,2 százalékáról 0,4 százalékra növelve az Ukrajnára fordított összegeket.

A lap összegzése szerint, ha Európa nem lép, Ukrajna néhány hónapon belül fizetésképtelenné válhat.