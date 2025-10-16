Egész Ukrajnában riadó volt, rakétákkal támadtak az oroszok több városra – videó

Az ukrán légierő országos rakétafenyegetést adott ki helyi idő szerint reggel 5:20 körül, figyelmeztetve, hogy Oroszország MiG-31-eseket indított. Egy órával később bejelentették, hogy újabb orosz MiG-31-es szállt fel a repülőtérről – írja a The Kyiv Independent.

A 3. hadtest katonái orosz drónok elleni elfogó drónt tesztelnek Kelet-Ukrajnában, 2025. október 9-én Fotó: ED JONES / AFP

A repülőgép képes Kinzsal hiperszonikus rakéták hordozására, amelyeket Oroszország Ukrajna mélyén lévő célpontjai elleni használ.

Röviddel az első riasztás után robbanások rázták meg több ukrán várost. A Suspilne hírportál jelentése szerint eddig Harkivból és Iziumból (Harkivi terület), Kropivnickijből (Kirovohradi terület) és Poltavából érkeztek bejelentések robbanásokról.

A második országos riasztás után Csernyihivből robbanásokat jelentettek, Harkivban pedig újabb robbanásokat hallottak.

A támadások továbbra is tartanak, a károkról és az áldozatokról egyelőre nem állnak rendelkezésre információk. Oroszország legutóbbi támadása során ballisztikus és cirkálórakéták, valamint Shahed stílusú drónok rajait alkalmazta – közölte a légierő.

A támadás órákkal azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök október 15-én az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatóján arra szólította fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy hagyja abba az ukránok gyilkolását.

Trump október 17-én találkozik Volodimir Zelenszkij elnökkel a Fehér Házban, ahol a két vezető megvitatja Ukrajna nagy hatótávolságú csapásmérő képességét, légvédelmi igényeit, valamint annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat szállítson Kijevnek.

Oroszország figyelmeztetett, hogy a Tomahawkok jelentős eszkalációt jelentenek, amely agresszív választ igényel – még akkor is, amikor Moszkva éjszakáról éjszakára nagy hatótávolságú rakétákkal támad ukrán városokra és civil célpontokra.

Moszkva a tél beköszöntével fokozta a tömeges támadásokat Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, áramszüneteket és súlyos károkat okozva a kritikus létesítményekben – fogalmaz a lap.

Egy október 10-i tömeges rakétatámadás Kijev ellen megrongált egy hőerőművet a városban, és több százezer háztartás maradt áram nélkül. A támadásban egy gyerek meghalt és 24 ember megsebesült.