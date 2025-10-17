Ukrajna fokozza a támadásokat az orosz infrastruktúra ellen

Hírlevél

Az ukrán erők idén eddig 45 orosz üzemanyag- és katonai-ipari objektumot támadtak meg sikeresen – közölte az ukrán fegyveres erők főparancsnoksága. A közlemény szerint a támadások jelentősen csökkentették az oroszok tüzelő- és kenőanyag-termelését, ami napi szinten több mint 46 millió dolláros (15 milliárd forint) veszteséget okoz az ország kőolajtermék-exportjában.
A parancsnokság kiemelte, hogy az orosz erőforrások megsemmisítése nehezíti a hadműveletek folytatását, és hozzájárul Oroszország gazdasági helyzetének romlásához. Ukrajna közlése szerint szövetségeseiktől további katonai segélyek érkezhetnek – számolt be róla a ZN.

Ukrajna közlése szerint szövetségeseiktől további katonai segélyek érkezhetnek, a Tomahawk rakéták nyomást gyakorolhatnak Putyinra
Ukrajna közlése szerint szövetségeseiktől további katonai segélyek érkezhetnek, a Tomahawk rakéták nyomást gyakorolhatnak Putyinra Fotó: AFP

Példaként hozták fel a nagy hatótávolságú fegyvereket, például Tomahawk szárnyas rakétákat. 

A cél, hogy ezek bevetésével nyomást gyakoroljanak Putyinra a háború befejezésére. Az ukrán hírszerzés szerint Oroszországban legalább 20 régióban tapasztalható üzemanyaghiány, ami miatt az ország növeli az importot Belarussziából, Kazahsztánból és Kínából. Az ideiglenesen megszállt Krím-félszigeten is hiány mutatkozik.

Ukrajna: stratégiai előny a keleti fronton

Szakértők szerint az ukrán támadások célzott jellege és a folyamatos nyomás stratégiai előnyt biztosít Ukrajnának a keleti fronton. Október elején arról is beszámoltunk, hogy hatalmas tűzvész ütött ki Oroszország egyik stratégiai fontosságú energetikai létesítményében. Lángok csaptak fel Kotovo városában, a Lukoil gázfeldolgozó üzemében, Volgográd területén. Az orosz hatóságok szerint a tüzet ukrán dróntámadás okozta.

Az ukrán elnök reggel érkezett Washingtonba

A találkozón Zelenszkij várhatóan nyomást gyakorolna majd Trumpra, hogy engedélyezze a nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták szállítását. Ezek a fegyverek akár 2500 kilométeres távolságból is képesek célpontokat megsemmisíteni. A döntést nehezíti, hogy Trump a nyilatkozata előtt két és fél órán keresztül egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyinnal

