Ukrajna fokozza a támadásokat az orosz infrastruktúra ellen

A parancsnokság kiemelte, hogy az orosz erőforrások megsemmisítése nehezíti a hadműveletek folytatását, és hozzájárul Oroszország gazdasági helyzetének romlásához. Ukrajna közlése szerint szövetségeseiktől további katonai segélyek érkezhetnek – számolt be róla a ZN.

Példaként hozták fel a nagy hatótávolságú fegyvereket, például Tomahawk szárnyas rakétákat.

A cél, hogy ezek bevetésével nyomást gyakoroljanak Putyinra a háború befejezésére. Az ukrán hírszerzés szerint Oroszországban legalább 20 régióban tapasztalható üzemanyaghiány, ami miatt az ország növeli az importot Belarussziából, Kazahsztánból és Kínából. Az ideiglenesen megszállt Krím-félszigeten is hiány mutatkozik.

Ukrajna: stratégiai előny a keleti fronton

Szakértők szerint az ukrán támadások célzott jellege és a folyamatos nyomás stratégiai előnyt biztosít Ukrajnának a keleti fronton. Október elején arról is beszámoltunk, hogy hatalmas tűzvész ütött ki Oroszország egyik stratégiai fontosságú energetikai létesítményében. Lángok csaptak fel Kotovo városában, a Lukoil gázfeldolgozó üzemében, Volgográd területén. Az orosz hatóságok szerint a tüzet ukrán dróntámadás okozta.

Unconfirmed reports say Russia's oil refinery in Kotovo, Volgograd Oblast (https://t.co/PpVuiLZySG), is on fire after a drone attack.



📹Exilenova+ pic.twitter.com/za5YkYE0Yq — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 8, 2025

Az ukrán elnök reggel érkezett Washingtonba

A találkozón Zelenszkij várhatóan nyomást gyakorolna majd Trumpra, hogy engedélyezze a nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták szállítását. Ezek a fegyverek akár 2500 kilométeres távolságból is képesek célpontokat megsemmisíteni. A döntést nehezíti, hogy Trump a nyilatkozata előtt két és fél órán keresztül egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyinnal.

