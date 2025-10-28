Ukrajna pénze veszélyben: az EU kifogyott az ötletekből, Magyarország egyedül mondott nemet!

Az Európai Tanács legutóbbi csúcstalálkozója után továbbra sem világos, hogyan fogja az Európai Unió biztosítani Ukrajna pénzügyi támogatását. A tagállamok között komoly nézetkülönbségek alakultak ki arról, hogy milyen forrásból fedezzék Kijev következő évekre szóló finanszírozási igényeit.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke az Európai Tanács legutóbbi csúcstalálkozóján (Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto)

Az uniós diplomaták szerint a Bizottság a következő hetekben három lehetséges megoldást terjeszt a tagállamok elé:

közös uniós hitelfelvétel (újabb közös adósság),

jóvátételi hitel, amely az orosz befagyasztott vagyonhoz kapcsolódna,

Ukrajna pénzügyi támogatásának részleges vagy teljes megszüntetése.

Utóbbi lehetőséget – a források szerint – kizárólag Magyarország támogatta.

Belgium blokkolja az orosz vagyon felhasználását

A múlt heti EU-csúcson Belgium megakadályozta, hogy az EU az Oroszország ellen bevezetett szankciók miatt befagyasztott pénzeszközökből finanszírozza Ukrajnát. A befagyasztott orosz vagyon nagy része a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi elszámolóházban található, ezért Belgiumnak kulcsszerepe van az ügyben – írja a Politico.

A belga kormány álláspontja szerint a vagyon felhasználása jogi és pénzügyi kockázatot jelentene az ország számára.

Bart De Wever miniszterelnök csak az uniós csúcs reggelén kapta meg a Bizottság jogi javaslatát, így nem vállalhatott felelősséget egy ilyen horderejű döntésért.

Közös uniós adósság – B terv Ukrajna megsegítésére

Mivel Belgium elutasította a befagyasztott orosz vagyon bevonását, több tagállam a közös hitelfelvétel lehetőségét vetette fel – ez lenne a „B terv” Ukrajna támogatására. Az elképzelés lényege, hogy

az EU országai közösen vennének fel több tízmilliárd eurónyi hitelt, amelyből fedeznék Kijev működési és háborús költségeit.

A megoldás azonban megosztja a tagállamokat, mivel sok ország már most is erősen eladósodott, és újabb közös hitel politikailag nehezen vállalható.

Szorít az idő: Ukrajna pénzügyi helyzete romlik

Ukrajna jelenlegi költségvetési tartalékai 2026 első negyedévének végére kimerülhetnek, ha addig nem érkezik új támogatás. Az Egyesült Államokban elakadt az ukrajnai segélycsomag, így Európa maradt Kijev egyetlen jelentős pénzügyi támogatója.