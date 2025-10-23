Döbbenetes dologra készül Brüsszel, ez mindenkit érint

Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa szerint eddig csak Magyarország miatt nem kezdődtek meg a tárgyalások. A tervek szerint az EU novemberben megnyitja az összes klasztert Ukrajna számára – írja a Liga.

A biztos szerint az EU már megkezdte volna a tárgyalásokat

Fotó: ELVIS BARUKCIC / AFP

Marta Kos egyúttal kiemelte, hogy Európát meg kell védeni Oroszországtól, és Ukrajna jelenleg ezért küzd, akárcsak Moldova. Kos reményét fejezte ki, hogy az EU vezetői hamarosan konstruktív döntést tudnak hozni az uniós csatlakozási klaszterek megnyitásáról mindkét ország számára. Kos véleménye szerint, ha Magyarország nem ellenezné az ukrán uniós csatlakozást, akkor már régen megkezdték volna a tárgyalásokat Ukrajnával.

Remélem, hogy a vezetők hamarosan megnyitják a klasztereket; készen állunk erre. November 1. után minden klaszter készen áll majd a megnyitásra

– jegyezte meg az európai biztos.