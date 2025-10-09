Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
erőszak

Ukrajnában egyedül nincs esélyed megmenekülni a kényszersorozástól – videó

44 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnából sorozatosan új videók és beszámolók kerülnek elő arról, hogy a TCK munkatársai gyakran erőszakosan járnak el, és az elhurcolásokat a helyiek egyre többször próbálják megakadályozni. Egy friss videó szerint egy férfi nem tudott elmenekülni a kényszersorozás elől, többen körbe fogták és egy autóba tuszkolták.
Link másolása
Vágólapra másolva!
erőszakorosz-ukrán háborúkényszersorozás

Ukrajnában az utóbbi hónapokban sorra jelennek meg olyan videók és beszámolók, amelyek kényszersorozásokat mutatnak be: az utcáról elhurcolt férfiak, toborzók agresszív fellépése, és hogy a TCK-s (területi toborzóközpontok munkatársai) mindennapi gyakorlatnak tekintik az erőszakot. A helyi lakosság egyre gyakrabban próbálja megakadályozni ezeket az elhurcolásokat, családtagok, szomszédok, járókelők lépnek fel az erőszak ellen, olykor sikerrel.

Ukrajna: A kényszersorozás elől menekül, aki csak tud Fotó: IRYNA RYBAKOVA Forrás: The 93rd Kholodnyi Yar Separat
Ukrajna: A kényszersorozás elől menekül, aki csak tud
Fotó: IRYNA RYBAKOVA Forrás: The 93rd Kholodnyi Yar Separat

Ukrajna: menekülnének az ukránok a kényszersorozás elől

A Telegramon megosztott videók tanulsága szerint egy férfi nem járt szerencsével és négyen tuszkolták be egy autóba.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!