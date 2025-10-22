A békevágy álcája mögött folytatják az uszítást a nyugat-európai vezetők

Míg a felszínen hirtelen beálltak Donald Trump amerikai elnök békepárti álláspontja mögé, a valóságban továbbra sem tagadják meg magukat a háborúpárti nyugat-európai politikusok, amikor az ukrajnai vérontásról van szó.

Trump ukrajnai béketerve mögé csak látszólag álltak be a nyugat-európai politikusok (Fotó: Getty Images via AFP)

Mint arról beszámoltunk, a több európai vezető, köztük Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron franci elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök által ma aláírt nyilatkozat inkább politikai mentőakciónak, semmint valódi béketervnek tűnik.

Az aláíróktól azonban nehezen várhatnánk mást, miután az orosz–ukrán háború eddigi három és fél éve során sorra tették az eszkalációval fenyegető, illetve Oroszország-ellenes nyilatkozatokat, illetve fegyverszállításokkal és anyagi támogatással igyekeztek elhúzni a vérontást.

A háborúpárti nyilatkozatok közül kiemelkedik Emmanuel Macron tavaly február végén európai katonák Ukrajnába küldését helyezte kilátásba, sőt atomfegyver bevetését sem zárta ki.

Nincs konszenzus ezen ponton arról, hogy hivatalos formában szárazföldi csapatokat küldjünk - mondta, majd hozzátette, hogy semmit sem szabad kizárni. Mindent meg fogunk tenni, amit meg kell tennünk, hogy Oroszország ne győzzön – fogalmazott Macron, terve mögé pedig hamarosan több európai ország is beállt.

Keir Starmer brit miniszterelnök Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő augusztusi találkozója után is nyilatkozatot adott ki, amelyben az Ukrajna további támogatása és az Oroszország elleni szankciók fokozása mellett tette le a voksát.

Nagyrészt kettejük nevéhez kötődik a hajlandók koalíciójának létrehozása, amely azokat az országokat tömöríti, akik az amerikai béketörekvések ellenére továbbra is a háború folytatását kívánják elősegíteni.

Friedrich Merz is hasonló gondolatokat fogalmazott meg, amikor azt hangsúlyozta, hogy Németország azon fog dolgozni, hogy „pénzügyileg, politikailag és természetesen katonailag is” támogassa Ukrajnát.

Ursula von der Leyen pedig az Európai Bizottság elnökeként évértékelő beszédében nem csupán többet beszélt Ukrajnáról, mint az európai emberek valódi problémáiról, de újabb és újabb eurómilliárdokat kíván fordítani Ukrajna további felfegyverzésére és támogatására.