Trump lépése megváltoztathatja az ukrán háborút

„Hálásak vagyunk a támogatásunk iránti hajlandóságukért. Megbeszéltük a légvédelmünk megerősítésének lehetőségeit és az ehhez kapcsolódó megállapodásokat. Jó lehetőségek, erős elképzelések vannak arról, hogyan lehetne valóban megerősíteni minket” – írta Zelenszkij a Trumppal folytatott szombati beszélgetését követően.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Az ukrán elnök arról számolt be, hogy az amerikai vezetővel folytatott beszélgetés során tájékoztatta őt az ukrán energiaszektor elleni orosz támadásokról.

Szükségünk van az oroszok hajlandóságára a valódi diplomáciában való részvételre. Ezt erővel lehet biztosítani. Köszönöm, elnök úr

– összegezte Zelenszkij.

Zelenszkij szeptember 23-án az ENSZ Közgyűlése alkalmából találkozott Trumppal, és produktívnak nevezte a találkozót. Ezt követően Zelenszkij azt mondta, hogy pozitív jelzéseket kapott Trumptól Ukrajna támogatásával kapcsolatban. A Telegraph később arról számolt be, hogy Zelenszkij a Trumppal folytatott zárt ajtók mögötti találkozón felvetette Ukrajna amerikai nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákkal való ellátásának kérdését, amelyek akár 1600 kilométeres távolságból is képesek becsapódni – írta az Interfax.

Ugyanakkor, néhány nappal ezelőtt, Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy gyakorlatilag megszületett a döntés Ukrajna nagy hatótávolságú Tomahawk rakétáinak szállításáról. Azt azonban nem árulta el, hogy pontosan melyik rakétákról van szó.

Vlagyimir Putyin viszont kijelentette, hogy a Tomahawkok Ukrajnának történő szállítása állítólag „minőségileg új eszkalációs szakaszt” jelentene az Egyesült Államokkal, és ártana a kapcsolatoknak – fogalmazott a lap.