Trump lépése megváltoztathatja az ukrán háborút

„Hálásak vagyunk a támogatásunk iránti hajlandóságukért. Megbeszéltük a légvédelmünk megerősítésének lehetőségeit és az ehhez kapcsolódó megállapodásokat. Jó lehetőségek, erős elképzelések vannak arról, hogyan lehetne valóban megerősíteni minket” – írta Zelenszkij a Trumppal folytatott szombati beszélgetését követően.
Az ukrán elnök arról számolt be, hogy az amerikai vezetővel folytatott beszélgetés során tájékoztatta őt az ukrán energiaszektor elleni orosz támadásokról.
Szükségünk van az oroszok hajlandóságára a valódi diplomáciában való részvételre. Ezt erővel lehet biztosítani. Köszönöm, elnök úr
– összegezte Zelenszkij.
Zelenszkij szeptember 23-án az ENSZ Közgyűlése alkalmából találkozott Trumppal, és produktívnak nevezte a találkozót. Ezt követően Zelenszkij azt mondta, hogy pozitív jelzéseket kapott Trumptól Ukrajna támogatásával kapcsolatban. A Telegraph később arról számolt be, hogy Zelenszkij a Trumppal folytatott zárt ajtók mögötti találkozón felvetette Ukrajna amerikai nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákkal való ellátásának kérdését, amelyek akár 1600 kilométeres távolságból is képesek becsapódni – írta az Interfax.
Ugyanakkor, néhány nappal ezelőtt, Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy gyakorlatilag megszületett a döntés Ukrajna nagy hatótávolságú Tomahawk rakétáinak szállításáról. Azt azonban nem árulta el, hogy pontosan melyik rakétákról van szó.
Vlagyimir Putyin viszont kijelentette, hogy a Tomahawkok Ukrajnának történő szállítása állítólag „minőségileg új eszkalációs szakaszt” jelentene az Egyesült Államokkal, és ártana a kapcsolatoknak – fogalmazott a lap.