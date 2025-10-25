Európai katonákat küldenek Ukrajnába, már a dátum is megvan!

A francia szárazföldi erők felmérték felkészültségüket egy 2026-os békefenntartó misszió elindítására. Pierre Schiele tábornok szerint az ország hadereje készen áll Ukrajnába menni – írja a 24TV.

A franciák már készen állnak Ukrajnába menni

Fotó: FREDERIC DIDES / AFP

A francia szárazföldi erők felkészültek arra, hogy 2026-ban katonákat telepítsenek Ukrajnába a biztonsági garanciák keretein belül. Erről a szárazföldi haderő egyik parancsnoka beszélt.

Készen állunk katonai erőket telepíteni a biztonsági garanciák keretein belül, ha ez Ukrajna érdekében szükségessé válik

– jelentette ki Pierre Schiele tábornok a Nemzetgyűlés Védelmi Bizottságának tagjai előtti meghallgatáson arra kérdésre válaszolva, hogy hogyan ítéli meg a francia haderő felkészültségét egy ilyen misszióra.

Schiele megjegyezte, hogy a hadsereg három riasztási szinten is képes reagálni, beleértve egy kontingens esetleges ukrajnai telepítését. Megemlített egy „országos vészhelyzeti szintet” 7000 katonával, akik öt napon belül készen állnak a bevetésre, kifejezetten „nemzeti szuverén küldetésekre”, valamint a NATO Szövetséges Gyorsreagálású Erőinek (ARF) szolgálatára.

A hírek szerint Franciaország hónapok óta komolynak értékeli az „orosz fenyegetést” nemzeti, európai és nemzetközi szinten, mind a frontvonalakon, mind pedig az információs térben.

A francia fegyveres erők korábbi vezérkari főnöke, Thierry Burkhardt júliusban megjegyezte, hogy a Kreml Franciaországot tekinti egyik kiemelt célpontjának. Utódja, Fabien Mandon szintén bírálta Oroszországot, hangsúlyozva a francia hadsereg újrafegyverzésének szükségességét.

A hajlandók koalíciója egyébként kidolgozott egy tervet, amelynek célja, hogy az év végéig nyomást gyakoroljon Oroszországra. Ez új szankciókat tartalmaz, különösen az orosz olaj- és gázkitermeléssel szemben, valamint befagyasztott eszközeinek felhasználását. Ukrajna 5000 rakétát kap a légvédelmének megerősítésére, valamint több nagy hatótávolságú fegyvert.