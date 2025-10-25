Újabb embert raboltak el Ukrajnában – brutális videón a sorozás valósága

A friss videó tanulsága szerint a toborzó irodák továbbra is a frontvonalak közelében, erőszakkal rabolják el az embereket. A felvétel tökéletesen illeszkedik az Ukrajnában eddig is tapasztalható brutális mozgósításhoz.

Ukrajnában továbbra is zajlik az erőszakos mozgósítás

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A felvételen jól látható, ahogy a férfit három egyenruhás próbálja betuszkolni egy kocsiba, miközben az áldozat segítségért kiáltozik. Miután ez nem sikerül nekik, a férfit elkezdik verni, miközben az félig kilóg a kocsi ajtaján.

Végül a brutális verés közepette sikerül az emberrablóknak betuszkolni a férfit a kocsiba.

A felvételek azonban nem egyedi eseteket mutatnak, hiszen ez már nem az első helyzet, amikor az internetes fórumokon felbukkannak hasonló videók. Az „eljárások” elmaradhatatlan kelléke pedig továbbra is a fizikai erőszak.

Ukrajnában már a lakosság is lázad

A brutális sorozások már a lakosság körében is feszültséget okoznak. Nem egy felvételen látható, ahogy valaki megpróbálja megakadályozni, hogy egyik szerettét, esetleg a szomszédot elvigyék. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és köre is érzi, ezért még a nyár folyamán hoztak egy döntést, ami szerint kötelező lenne a testkamera viselés a toborzást végző tisztek számára.