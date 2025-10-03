Sosem látott támadás: 300 drón és rakéta tarolta le Ukrajnát egyetlen éjjel

Október 3-án éjjel hatalmas, összehangolt csapás érte Ukrajnát – jelentették a Telegramon.
Állítások szerint mintegy 300 nagy hatótávolságú támadó drónt, 17 cirkálórakétát és 7 ballisztikus rakétát indítottak katonai célpontok ellen.
Az éjszaka folyamán robbanások hallatszottak Kijevben, Odesszában, Dnyipropetrovszkban, Poltavában, valamint Harkiv, Szumi és Csernyihiv megyében is – számolt be a Lenta.
Október 2-án este az ukrán fegyveres erők újabb támadást indítottak Oroszország ellen, miközben Vlagyimir Putyin elnök a Valdaj Nemzetközi Vitaklub 22. éves plenáris ülésén tartott beszédet Szocsiban. Helyi idő szerint 18:00 és 20:00 óra között a légvédelem 11 ukrán drónt semmisített meg a Fekete-tenger felett.