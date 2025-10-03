Hírlevél

Ukrajna

Sosem látott támadás: 300 drón és rakéta tarolta le Ukrajnát egyetlen éjjel

Hatalmas légicsapás érte Ukrajnát az éjszaka folyamán: több száz drón és rakéta célzott katonai létesítményekre, miközben több nagyvárosban is robbanásokat jelentettek.
Ukrajna támadás orosz-ukrán háború

Október 3-án éjjel hatalmas, összehangolt csapás érte Ukrajnát – jelentették a Telegramon.

Hatalmas támadás érte Ukrajnát – illusztráció (Fotó: Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP / Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP)
Hatalmas támadás érte Ukrajnát – illusztráció
(Fotó: Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP / Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP)

Állítások szerint mintegy 300 nagy hatótávolságú támadó drónt, 17 cirkálórakétát és 7 ballisztikus rakétát indítottak katonai célpontok ellen.

Az éjszaka folyamán robbanások hallatszottak Kijevben, Odesszában, Dnyipropetrovszkban, Poltavában, valamint Harkiv, Szumi és Csernyihiv megyében is – számolt be a Lenta.

Október 2-án este az ukrán fegyveres erők újabb támadást indítottak Oroszország ellen, miközben Vlagyimir Putyin elnök a Valdaj Nemzetközi Vitaklub 22. éves plenáris ülésén tartott beszédet Szocsiban. Helyi idő szerint 18:00 és 20:00 óra között a légvédelem 11 ukrán drónt semmisített meg a Fekete-tenger felett.

 

 

