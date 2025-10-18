Hatalmas pusztítás: ukrán drónok lángba borították Oroszország egy részét

Orosz Telegram csatornák beszámolói szerint lángokban áll egy elektromos alállomás Oroszország Uljanovszk megyéjében, miután ukrán drónok csapást mértek rá október 18-án. A közösségi médiában közzétett videófelvételek szerint drónok támadták meg éjszaka az egyik alállomást a régióban, ami tüzet okozott a támadás helyszínén.

Ukrán katonák megdöbbentő kijelentéseket tettek a nyugati fegyverekről (Fotó: AFP)

Durva ukrán támadás, mélyen az orosz területeken

Ukrajna fokozta a nagy hatótávolságú csapásokat az orosz olaj-, gáz- és energia-infrastruktúra ellen, amely Moszkva bevételeinek kulcsfontosságú forrása, és támogatja Ukrajna elleni teljes körű invázióját. A most megtámadott alállomás több mint 900 kilométerre keletre található az Oroszország-Ukrajna határtól.

Október 16-án éjszaka ukrán drónok egy hasonló alállomást támadtak meg Oroszország Volgográdi megyéjében

– jelentette a regionális kormányzó.

Szeptember végén Belgorod megye kormányzója egy kritikus infrastruktúrát ért csapásról és „jelentős áramkimaradásokról" számolt be, miután ukrán HIMARS rakéták állítólag egy hőerőművet találtak el.

Oroszország rendszeresen indít tömeges légitámadásokat ukrán városok ellen, és a teljes körű háború minden őszén és telén súlyos csapásokat mér Ukrajna elektromos hálózatára.

Ukrajna fokozta a nagy hatótávolságú csapásokat az orosz olaj-, gáz- és energia-infrastruktúra ellen, amely Moszkva bevételeinek kulcsfontosságú forrása – írja a Kyiv Independent.

A támadások célja, hogy gyengítsék Oroszország gazdasági és katonai képességeit, miközben az ország folytatja Ukrajna elleni agresszióját.

Közben az orosz sajtó arról cikkezik, hogy a NATO európai szövetségesei elavult, a második világháború idején gyártott tüzérségi fegyvereket szállítanak Ukrajnának.

A forrás szerint a NATO-országok ezzel a módszerrel szabadulnak meg elavult fegyvereiktől. Példaként említették, hogy az ukrán fegyveres erők 42. különálló gépesített dandárja az Egyesült Államokban gyártott, 1942-ben hadrendbe állított 155 milliméteres M114A1 típusú vontatott tarackokat kapott.

Már 2025 januárjában egy leszerelt ukrán katona arról nyilatkozott, hogy az ukrán katonákat elavult fegyverekkel látják el, amelyek bármikor felrobbanhatnak.

Elmondása szerint az Artemovszk környéki harcokban az ő aknavető ütege sérült, görbe csövű és repedezett aknavetőkkel volt kénytelen harcolni.

Egyszer új fegyvereket hoztak az egységünknek, de később kiderült, hogy azok 1946-ban gyártott aknavetők voltak. Ezeket a fegyvereket én magam láttam, én magam használtam

– fogalmazott a katona.