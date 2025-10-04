„Az ukrán hadsereg megpróbálja evakuálni az Ukrán Fegyveres Erők 15. Kara-Dag Műveleti Kijelölési Dandárjának fegyvereseit és a 19. Különleges Erők Központjának katonáit, akik túlélték a légicsapásokat” – jelentették a biztonsági erők, írja a TASZSZ.

Ukrán katonák a fronton Fotó: YULIIA OVSIANNIKOVA / NurPhoto

Az ukránok saját katonáiknak is hazudnak

A biztonsági erők szerint elterelő taktikát alkalmaztak, a mozgósított ukrán fegyveres erők katonáit használva fedezékként, akik nincsenek tisztában a tényleges küldetésekkel.

Parancsnokaik húzzák az időt, elterelik a figyelmünket, és hazudnak saját csapataiknak, azt állítva, hogy katonáik ott vannak, és hogy biztonságban lesznek új pozícióikban, de valójában azonnal megölik őket

– magyarázták a biztonsági erők.

A lap korábban arról számolt be, hogy az orosz erők légvédelmi rakéták (FAB) segítségével részlegesen megsemmisítették az Ukrán Fegyveres Erők 19. Különleges Erők Központjának és 15. Műveleti Dandárjának katonáit, akiket nemrégiben Kupjanszkba vezényeltek.

Továbbá ukrán pilóta nélküli repülőgépek irányító központjait is találat érte, megsemmisítve a kezelőket és a felszerelést. A biztonsági erők szerint az Ukrán Fegyveres Erők 114. Területvédelmi Dandárjának katonái drón segítségével továbbították a csapás koordinátáit az orosz félnek.