Ezt nem várták az ukránok! A németek kijelölték az irányt a menekülteknek

A döntés célja eredetileg az volt, hogy a hadköteles korhatár alatti férfiak hazatérhessenek anélkül, hogy a hadseregbe soroznák őket, ám az intézkedésnek váratlan mellékhatása lett: tömegek indultak Nyugatra, írja a Politico.

Ukrán menekültek érkeznek regisztrációra (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Soeren Stache)

Németországban, ahol több mint 1,2 millió ukrán menekült él, a kormányzó konzervatívok attól tartanak, hogy a fiatal ukrán férfiak tömeges megjelenése gyengítheti a közvélemény támogatását Ukrajna katonai segítése iránt.

Nem érdekünk, hogy fiatal ukrán férfiak Németországban töltsék az idejüket, miközben a hazájuk védelmére lenne szükség

– mondta Jürgen Hardt, a kormánypárti CDU külpolitikai szakértője.

A német belügyminisztérium adatai szerint az Ukrajnából érkező 18–22 éves férfiak száma augusztus közepe és október között a százszorosára nőtt, heti 19-ről több mint 1 500-ra.

Jürgen Hardt (CDU) beszél a Bundestagban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Rabea Gruber)

Varsó is szigorítana

Lengyelországban, ahol közel egymillió ukrán menekült él, a konzervatív és jobboldali pártok egyre hangosabban bírálják a kormány menekültpolitikáját. A Konföderáció (Konfederacja) párt közleményében azt írta:

Lengyelország nem lehet menedékhely azoknak a férfiaknak, akiknek a saját hazájukat kellene megvédeniük, miközben a lengyel adófizetők viselik a tétlenségük költségeit.

A lengyel határőrség szerint a nyár végén hozott kijevi döntés után két hónap alatt több mint 98 ezer fiatal ukrán férfi lépte át a határt, vagyis naponta mintegy 1600-an.

Vita a szociális támogatások körül

A migrációs hullám felerősödésével mindkét országban fellángolt a vita az ukrán menekülteknek juttatott szociális támogatásokról.

Németországban a Munkaügyi Hivatal adatai szerint jelenleg mintegy 490 ezer ukrán munkaképes korú ember kap hosszú távú munkanélküli-segélyt, miközben az ország költségvetési megszorításokkal küzd. A legnagyobb ellenzéki párt, az AfD a segélyek felfüggesztését és a katonakorú férfiak hazatoloncolását követeli.

Lengyelországban hasonló vita robbant ki: Karol Nawrocki elnök megvétózta a menekültek támogatásáról szóló törvényt, mondván, csak azok jogosultak juttatásokra, akik dolgoznak és adót fizetnek.