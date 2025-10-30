Ezt nem várták az ukránok! A németek kijelölték az irányt a menekülteknek

A döntés célja eredetileg az volt, hogy a hadköteles korhatár alatti férfiak hazatérhessenek anélkül, hogy a hadseregbe soroznák őket, ám az intézkedésnek váratlan mellékhatása lett: tömegek indultak Nyugatra, írja a Politico.
Németországban, ahol több mint 1,2 millió ukrán menekült él, a kormányzó konzervatívok attól tartanak, hogy a fiatal ukrán férfiak tömeges megjelenése gyengítheti a közvélemény támogatását Ukrajna katonai segítése iránt.
Nem érdekünk, hogy fiatal ukrán férfiak Németországban töltsék az idejüket, miközben a hazájuk védelmére lenne szükség
– mondta Jürgen Hardt, a kormánypárti CDU külpolitikai szakértője.
A német belügyminisztérium adatai szerint az Ukrajnából érkező 18–22 éves férfiak száma augusztus közepe és október között a százszorosára nőtt, heti 19-ről több mint 1 500-ra.
Varsó is szigorítana
Lengyelországban, ahol közel egymillió ukrán menekült él, a konzervatív és jobboldali pártok egyre hangosabban bírálják a kormány menekültpolitikáját. A Konföderáció (Konfederacja) párt közleményében azt írta:
Lengyelország nem lehet menedékhely azoknak a férfiaknak, akiknek a saját hazájukat kellene megvédeniük, miközben a lengyel adófizetők viselik a tétlenségük költségeit.
A lengyel határőrség szerint a nyár végén hozott kijevi döntés után két hónap alatt több mint 98 ezer fiatal ukrán férfi lépte át a határt, vagyis naponta mintegy 1600-an.
Vita a szociális támogatások körül
A migrációs hullám felerősödésével mindkét országban fellángolt a vita az ukrán menekülteknek juttatott szociális támogatásokról.
Németországban a Munkaügyi Hivatal adatai szerint jelenleg mintegy 490 ezer ukrán munkaképes korú ember kap hosszú távú munkanélküli-segélyt, miközben az ország költségvetési megszorításokkal küzd. A legnagyobb ellenzéki párt, az AfD a segélyek felfüggesztését és a katonakorú férfiak hazatoloncolását követeli.
Lengyelországban hasonló vita robbant ki: Karol Nawrocki elnök megvétózta a menekültek támogatásáról szóló törvényt, mondván, csak azok jogosultak juttatásokra, akik dolgoznak és adót fizetnek.
Ukránok: brüsszeli védelem alatt
A fiatal ukrán férfiak jelenleg az EU úgynevezett ideiglenes védelmi irányelve alapján élveznek menekültstátuszt, amely automatikus védelmet biztosít mindazoknak, akik 2022 februárja után érkeztek a háború elől menekülve.
A német belügyminiszter, Alexander Dobrindt ugyanakkor jelezte: ha a beáramlás tartósan magas marad, Berlin kezdeményezheti a szabályozás módosítását.
A bajor miniszterelnök, Markus Söder pedig azt mondta: A szolidaritásunk továbbra is fennáll, de ennek világos szabályokon és kölcsönös felelősségen kell alapulnia.