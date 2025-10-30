Ezt nem várták az ukránok! A németek kijelölték az irányt a menekülteknek

Hírlevél

Berlinben és Varsóban is egyre nagyobb a felháborodás amiatt, hogy az utóbbi hetekben ugrásszerűen megnőtt az Ukrajnából érkező fiatal férfiak száma. A jelenség azután erősödött fel, hogy Volodimir Zelenszkij kormánya enyhített a katonakorú férfiak kiutazását korlátozó szabályokon, így a 18 és 22 év közötti ukrán fiatalok ismét szabadon léphetik át az ország határait.
ukránNémetországNyugat-Európamenekülférfi

A döntés célja eredetileg az volt, hogy a hadköteles korhatár alatti férfiak hazatérhessenek anélkül, hogy a hadseregbe soroznák őket, ám az intézkedésnek váratlan mellékhatása lett: tömegek indultak Nyugatra, írja a Politico.

Ukrán férfi
Ukrán menekültek érkeznek regisztrációra (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Soeren Stache)

Németországban, ahol több mint 1,2 millió ukrán menekült él, a kormányzó konzervatívok attól tartanak, hogy a fiatal ukrán férfiak tömeges megjelenése gyengítheti a közvélemény támogatását Ukrajna katonai segítése iránt.

Nem érdekünk, hogy fiatal ukrán férfiak Németországban töltsék az idejüket, miközben a hazájuk védelmére lenne szükség 

– mondta Jürgen Hardt, a kormánypárti CDU külpolitikai szakértője.

A német belügyminisztérium adatai szerint az Ukrajnából érkező 18–22 éves férfiak száma augusztus közepe és október között a százszorosára nőtt, heti 19-ről több mint 1 500-ra.

16 October 2024, Berlin: Jürgen Hardt (CDU) talks about supporting Israel's right to self-defense during the Bundestag's current affairs debate. Photo: Rabea Gruber/dpa (Photo by Rabea Gruber / dpa Picture-Alliance via AFP)
Jürgen Hardt (CDU) beszél a Bundestagban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Rabea Gruber)

Varsó is szigorítana

Lengyelországban, ahol közel egymillió ukrán menekült él, a konzervatív és jobboldali pártok egyre hangosabban bírálják a kormány menekültpolitikáját. A Konföderáció (Konfederacja) párt közleményében azt írta:

Lengyelország nem lehet menedékhely azoknak a férfiaknak, akiknek a saját hazájukat kellene megvédeniük, miközben a lengyel adófizetők viselik a tétlenségük költségeit.

A lengyel határőrség szerint a nyár végén hozott kijevi döntés után két hónap alatt több mint 98 ezer fiatal ukrán férfi lépte át a határt, vagyis naponta mintegy 1600-an.

Vita a szociális támogatások körül

A migrációs hullám felerősödésével mindkét országban fellángolt a vita az ukrán menekülteknek juttatott szociális támogatásokról.

Németországban a Munkaügyi Hivatal adatai szerint jelenleg mintegy 490 ezer ukrán munkaképes korú ember kap hosszú távú munkanélküli-segélyt, miközben az ország költségvetési megszorításokkal küzd. A legnagyobb ellenzéki párt, az AfD a segélyek felfüggesztését és a katonakorú férfiak hazatoloncolását követeli.

Lengyelországban hasonló vita robbant ki: Karol Nawrocki elnök megvétózta a menekültek támogatásáról szóló törvényt, mondván, csak azok jogosultak juttatásokra, akik dolgoznak és adót fizetnek.

Ukránok: brüsszeli védelem alatt

A fiatal ukrán férfiak jelenleg az EU úgynevezett ideiglenes védelmi irányelve alapján élveznek menekültstátuszt, amely automatikus védelmet biztosít mindazoknak, akik 2022 februárja után érkeztek a háború elől menekülve. 

A német belügyminiszter, Alexander Dobrindt ugyanakkor jelezte: ha a beáramlás tartósan magas marad, Berlin kezdeményezheti a szabályozás módosítását. 

A bajor miniszterelnök, Markus Söder pedig azt mondta: A szolidaritásunk továbbra is fennáll, de ennek világos szabályokon és kölcsönös felelősségen kell alapulnia.

 

 

