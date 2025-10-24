Botrányos kijelentés a lengyel exkormányfőtől: „Egyetlen fegyvert adhatunk Ukrajnának, a fiatal, katonakorú ukrán férfiakat”

A volt kormányfő a lengyel médiában arról beszélt:

Leszek Miller volt lengyel miniszterelnök (Fotó: NurPhoto/AFP/Michal Fludra)

Ez különös, hogy milliók hagyták el Ukrajnát, és nem akarnak harcolni a hazájukért. Sokan nem illegálisan mentek el, hanem egyszerűen nem tértek vissza. De semmiképpen sem tartózkodnak Ukrajnában, és nem a fronton vannak.”

Miller szerint Lengyelország „ezt a fegyvert” – vagyis az Ukrajnából elmenekült hadköteles férfiakat – akár vissza is adhatná Kijevnek, hogy pótolják a harctéren egyre súlyosabb emberhiányt, írta az Unian.ua.

Zelenszkij hiába kérte: a szövetségesek nem küldik vissza az ukrán férfiakat

A Bloomberg értesülései szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már többször próbálta meggyőzni szövetségeseit, hogy küldjék vissza a külföldön tartózkodó, katonakorú ukrán férfiakat, ám minden ország elutasította a kérést.

A politikusok – a lap szerint – „Lengyelországtól Magyarországig” egyértelműen kijelentették, hogy nem deportálnak háború elől menekülő embereket, amíg a konfliktus tart.

A lengyel gazdaságnak is szüksége van az ukránokra

Az elutasítás mögött nemcsak emberi jogi és biztonsági megfontolások, hanem gazdasági érdekek is állnak. Lengyelországban már a háború előtt is több százezer ukrán dolgozott, annak kezdete után pedig további mintegy 950 ezer menekültet fogadtak be.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) adatai szerint az ukrán munkavállalók 0,7–1,1 százalékkal járultak hozzá a lengyel GDP növekedéséhez az elmúlt évben.

A lengyel vezetés ezért is vonakodik attól, hogy tömegesen visszaküldje az ukrán férfiakat a háborús zónába – gazdasági érdekből és humanitárius okokból egyaránt.