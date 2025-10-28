Ukrajnában egyre súlyosabb válság jelei látszanak a hadseregben. A háború kitörése óta közel 290 ezer katonával szemben indult eljárás dezertálás vagy engedély nélküli távollét miatt – ez a szám már a német Bundeswehr teljes létszámával vetekszik. A valós helyzet azonban ennél is rosszabb lehet, hiszen sok parancsnok inkább nem jelenti a szökéseket, hogy elkerülje a vezetői felelősségre vonást – írja a Berliner Zeitung.

Fáradnak a háborútól: egyre több ukrán katona hagyja el a frontot Fotó: AFP

Egyre több ukrán katona hagyja el a frontot

A katonai fegyelem megingása tömeges méreteket ölt. A regisztrált ügyek közül mintegy 60 ezer számít valódi dezertálásnak, a többi pedig rövidebb, engedély nélküli távollétnek. A határ gyakran elmosódik: van, aki végleg eltűnik a frontvonalról, más csak pár napra szökik el, hogy lássa a családját – ha visszatér, „csak” távol maradónak számít.

Kudarcba fulladt amnesztia

Amikor tavaly a kormány felismerte a probléma súlyosságát, amnesztiát hirdetett a visszatérő katonák számára. Az elképzelés az volt, hogy ezzel ösztönözzék a katonákat a szolgálat folytatására. Az eredmény azonban elmaradt: mindössze 29 ezren éltek a lehetőséggel.

Most Kijev a szigor irányába fordul, és új, keményebb büntetési rendszert dolgoz ki.

A parancsnokok szerint azonban a probléma nem pusztán fegyelmi jellegű, hanem mélyen a rendszerben gyökerezik.

A kimerültség, az alacsony fizetések, a korrupció, a hiányos kiképzés és a vezetésbe vetett bizalom elvesztése egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre többen menekülnek a háború elől.

A hadsereg utánpótlását most kényszersorozással próbálják fenntartani Fotó: AFP

Kényszersorozás és kiábrándultság

A hadsereg utánpótlását most kényszersorozással próbálják fenntartani. Havonta tízezreket hívnak be, gyakran tapasztalat nélkül, rövid kiképzés után. Ami korábban hazafias kötelességnek számított, az mára sokak szemében elkerülhetetlen parancs lett.

Egy ukrán katonai jogvédő szerint sok újonc már a kiképzés alatt eltűnik, vagy megszökik, amint megtudja, hogy a frontra vezénylik.

Ez a menekülés nemcsak a félelmet tükrözi, hanem a teljes kimerültség és kiábrándultság jele is. Sok önkéntes ma már úgy érzi, rabszolgaként tartják őket szolgálatban, határozatlan időre. Ez a kilátástalanság mélyíti a morális válságot, miközben a korrupciós hálózatok révén egyesek továbbra is elkerülik a bevonulást.