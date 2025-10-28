Hírlevél

Rendkívüli!

Lavrov kijelentése sokkolta Európát: kiderült, mit tervez Oroszország a NATO-val

orosz-ukrán háború

Fáradnak a háborútól: egyre több ukrán katona hagyja el a frontot

Egyre súlyosabb válság jelei mutatkoznak az ukrán hadseregben: a Berliner Zeitung beszámolója szerint már közel 290 ezer katonával szemben indult eljárás dezertálás vagy engedély nélküli távollét miatt. A valós számok ennél is magasabbak lehetnek. A katonák körében eluralkodott a kimerültség, a bizalomhiány és az elégedetlenség, miközben a kormány hiába próbálta amnesztiával visszacsábítani a szökevényeket – mindössze 29 ezren tértek vissza. Most szigorúbb büntetésekkel próbálják megfékezni a dezertálási hullámot, miközben a fronton harcolók családjai a szolgálati idő csökkentését és a terhek igazságosabb elosztását követelik.
orosz-ukrán háborúukrán katonákZelenszkijhadseregkorrupciókényszersorozás

Ukrajnában egyre súlyosabb válság jelei látszanak a hadseregben. A háború kitörése óta közel 290 ezer katonával szemben indult eljárás dezertálás vagy engedély nélküli távollét miatt – ez a szám már a német Bundeswehr teljes létszámával vetekszik. A valós helyzet azonban ennél is rosszabb lehet, hiszen sok parancsnok inkább nem jelenti a szökéseket, hogy elkerülje a vezetői felelősségre vonást – írja a Berliner Zeitung.

Fáradnak a háborútól: egyre több ukrán katona hagyja el a frontot
Fáradnak a háborútól: egyre több ukrán katona hagyja el a frontot Fotó: AFP

Egyre több ukrán katona hagyja el a frontot

A katonai fegyelem megingása tömeges méreteket ölt. A regisztrált ügyek közül mintegy 60 ezer számít valódi dezertálásnak, a többi pedig rövidebb, engedély nélküli távollétnek. A határ gyakran elmosódik: van, aki végleg eltűnik a frontvonalról, más csak pár napra szökik el, hogy lássa a családját – ha visszatér, „csak” távol maradónak számít.

Kudarcba fulladt amnesztia

Amikor tavaly a kormány felismerte a probléma súlyosságát, amnesztiát hirdetett a visszatérő katonák számára. Az elképzelés az volt, hogy ezzel ösztönözzék a katonákat a szolgálat folytatására. Az eredmény azonban elmaradt: mindössze 29 ezren éltek a lehetőséggel. 

Most Kijev a szigor irányába fordul, és új, keményebb büntetési rendszert dolgoz ki.

A parancsnokok szerint azonban a probléma nem pusztán fegyelmi jellegű, hanem mélyen a rendszerben gyökerezik. 

A kimerültség, az alacsony fizetések, a korrupció, a hiányos kiképzés és a vezetésbe vetett bizalom elvesztése egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre többen menekülnek a háború elől.

KHARKIV, KHARKIV OBLAST, UKRAINE - AUGUST 08: Members of the Kharkiv Regional Recruitment Office (TCC) check out a civilian’s documentation as they are patrolling the streets at a city key location to find men on fighting age to be summoned to report to the recruiting office in Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine on August 08, 2024. TCC patrols set up random check points across the city aiming to recruit civilians between age 25 to 60 who intend to avoid conscription after the new mobilization law entered in force last May 18th. Narciso Contreras / Anadolu (Photo by Narciso Contreras / Anadolu via AFP)
A hadsereg utánpótlását most kényszersorozással próbálják fenntartani Fotó: AFP

Kényszersorozás és kiábrándultság

A hadsereg utánpótlását most kényszersorozással próbálják fenntartani. Havonta tízezreket hívnak be, gyakran tapasztalat nélkül, rövid kiképzés után. Ami korábban hazafias kötelességnek számított, az mára sokak szemében elkerülhetetlen parancs lett.

Egy ukrán katonai jogvédő szerint sok újonc már a kiképzés alatt eltűnik, vagy megszökik, amint megtudja, hogy a frontra vezénylik.

Ez a menekülés nemcsak a félelmet tükrözi, hanem a teljes kimerültség és kiábrándultság jele is. Sok önkéntes ma már úgy érzi, rabszolgaként tartják őket szolgálatban, határozatlan időre. Ez a kilátástalanság mélyíti a morális válságot, miközben a korrupciós hálózatok révén egyesek továbbra is elkerülik a bevonulást.

Egyre nő a társadalmi feszültség

A katonák családjai is egyre hangosabban tiltakoznak. A tömeges dezertálás és a mozgósítás körüli elégedetlenség egyre nagyobb nyomást helyez Volodimir Zelenszkij elnökre. Bár a Nyugat továbbra is támogatja Ukrajnát fegyverekkel, egyre nyilvánvalóbb: ha nem sikerül helyreállítani a hadsereg belső stabilitását, nem lesz, aki a fegyvereket kezelje.

 

Orosz-ukrán háború
