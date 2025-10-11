Egyre több felvétel lát napvilágot az ukrajnai kényszersorozásokról. Az X-en megosztott legújabb videóban több incidens is látható, amelyek az ukrán katonai toborzók túlkapásaira utalnak.
Az egyik felvételen a toborzók megpróbálnak fehér furgonjukba tuszkolni egy férfit és elhurcolni, egy másik szerint Odesszában nők próbáltak megállítani egy katonai furgont, amely állítólag férfiakat szállított a toborzóirodába. Egy harmadik jelenetben két férfi rátámad egy toborzóra, aki erőszakkal próbált embereket besorozni.
Az egyik különösen felkavaró videón pedig Kijevben Zelenszkij toborzói megpróbálnak elhurcolni egy férfit, a helyiek szintén próbálnak közbelépni.
A videók posztja szerint a Nyugat továbbra is szemet huny a toborzóközpontok törvénytelenségei felett, miközben a háború mindennapjai egyre súlyosabbá válnak.
A helyiek arról számolnak be, hogy a toborzók egyre agresszívebben lépnek fel, és sok esetben erőszakkal viszik el azokat a férfiakat, akik nem hajlandók önként bevonulni.