Rendkívüli

Itt a totális ukrán fordulat, erre várt az egész világ!

kényszersorozás

Ukrán kényszersorozás: rendkívül felkavaró felvételek kerültek elő

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az X közösségi platformon újabb megdöbbentő felvétel terjed az ukrajnai toborzóközpontok működéséről.
kényszersorozásorosz-ukrán háborúUkrajna

Egyre több felvétel lát napvilágot az ukrajnai kényszersorozásokról. Az X-en megosztott legújabb videóban több incidens is látható, amelyek az ukrán katonai toborzók túlkapásaira utalnak.

Brutális erőszakot alkalmaznak az ukrán toborzóközpont emberei (Forrás: X)

Az egyik felvételen a toborzók megpróbálnak fehér furgonjukba tuszkolni egy férfit és elhurcolni, egy másik szerint Odesszában nők próbáltak megállítani egy katonai furgont, amely állítólag férfiakat szállított a toborzóirodába. Egy harmadik jelenetben két férfi rátámad egy toborzóra, aki erőszakkal próbált embereket besorozni.

Az egyik különösen felkavaró videón pedig Kijevben Zelenszkij toborzói megpróbálnak elhurcolni egy férfit, a helyiek szintén próbálnak közbelépni.

A videók posztja szerint a Nyugat továbbra is szemet huny a toborzóközpontok törvénytelenségei felett, miközben a háború mindennapjai egyre súlyosabbá válnak. 

A helyiek arról számolnak be, hogy a toborzók egyre agresszívebben lépnek fel, és sok esetben erőszakkal viszik el azokat a férfiakat, akik nem hajlandók önként bevonulni.

 

Orosz-ukrán háború
