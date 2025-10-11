Egyre több felvétel lát napvilágot az ukrajnai kényszersorozásokról. Az X-en megosztott legújabb videóban több incidens is látható, amelyek az ukrán katonai toborzók túlkapásaira utalnak.

Brutális erőszakot alkalmaznak az ukrán toborzóközpont emberei (Forrás: X)

Az egyik felvételen a toborzók megpróbálnak fehér furgonjukba tuszkolni egy férfit és elhurcolni, egy másik szerint Odesszában nők próbáltak megállítani egy katonai furgont, amely állítólag férfiakat szállított a toborzóirodába. Egy harmadik jelenetben két férfi rátámad egy toborzóra, aki erőszakkal próbált embereket besorozni.

The war in Ukraine, the real story!.



1: A frightening daily life in Ukraine. It's astonishing that the West continues to remain silent about the lawlessness of the TCC (Territorial Recruitment Centers). And the situation with the military's outrageous behavior is only getting… pic.twitter.com/6KdIBn1FgD — F̳̿͟͞l̳̿͟͞i̳̿͟͞c̳̿͟͞k̳̿͟͞ ™ (@Flick1_) October 8, 2025

Az egyik különösen felkavaró videón pedig Kijevben Zelenszkij toborzói megpróbálnak elhurcolni egy férfit, a helyiek szintén próbálnak közbelépni.

A videók posztja szerint a Nyugat továbbra is szemet huny a toborzóközpontok törvénytelenségei felett, miközben a háború mindennapjai egyre súlyosabbá válnak.

A helyiek arról számolnak be, hogy a toborzók egyre agresszívebben lépnek fel, és sok esetben erőszakkal viszik el azokat a férfiakat, akik nem hajlandók önként bevonulni.