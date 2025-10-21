Az ukrán toborzóközpontok hiénái már megint emberekre vadásznak

Újabb felvétel került elő az ukrán kényszersorozásról: a Telegramon megjelent videón az látszik, ahogy egy kijevi üzletsor előtt több egyenruhás katona egy civil férfit igazoltat. A férfit a helyi toborzók akarták elvinni, hogy besorozzák a hadseregbe.

Kényszersorozás Ukrajnában: az ukrán toborzótisztek ismét civilekre vadásznak Kijevben (Forrás: Telegram)

A videó alatt megjelenő kommentek szerint „a toborzóközpontok hiénái már megint emberekre vadásznak.”

A közösségi médiában hónapok óta sorra jelennek meg hasonló videók, amelyeken az látható, ahogy katonai toborzók civileket igazoltatnak, és sokszor erőszakkal hurcolják el őket a sorozóirodákba. A kényszersorozások miatt egyre nagyobb a feszültség Ukrajnában.