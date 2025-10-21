Az ukrán toborzóközpontok hiénái már megint emberekre vadásznak

Újabb videó terjed Kijevből: a toborzótisztek ismét civilekre vadásznak az utcán. A mostani eset is újabb példája annak, hogy Kijevben továbbra is mindennaposak az utcai razziák és a katonai toborzók fellépése a civilekkel szemben.
Újabb felvétel került elő az ukrán kényszersorozásról: a Telegramon megjelent videón az látszik, ahogy egy kijevi üzletsor előtt több egyenruhás katona egy civil férfit igazoltat. A férfit a helyi toborzók akarták elvinni, hogy besorozzák a hadseregbe.
A videó alatt megjelenő kommentek szerint „a toborzóközpontok hiénái már megint emberekre vadásznak.”
A közösségi médiában hónapok óta sorra jelennek meg hasonló videók, amelyeken az látható, ahogy katonai toborzók civileket igazoltatnak, és sokszor erőszakkal hurcolják el őket a sorozóirodákba. A kényszersorozások miatt egyre nagyobb a feszültség Ukrajnában.
