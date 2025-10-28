Hírlevél

Rendkívüli

Poltava megye

Légicsapást mértek titkos ukrán egységekre

1 órája
Orosz csapatok támadták meg a brit kiképzésű ukrán különleges erőket a Poltavai régióban – közölte Szergej Lebegyev, a mikolaivi földalatti mozgalom koordinátora a RIA Novosztyival.
„Poltava megye (Mirgorodi járás) területén katonai infrastruktúrát támadtak, és eltaláltak néhány ukrán elit különleges egységet, amelyeket Nagy-Britanniában képeztek ki” – mondta.

Orosz csapatok támadták meg a brit kiképzésű ukrán különleges erőket (Fotó: MTI/PAP/Tomasz Waszczuk)
A hadsereg páncélozott járművekkel is csapást mért az ellenséges egységek állásaira Szumi és Konotop térségében. Tegnap este légvédelmi riasztást rendeltek el egész Ukrajna területén

 – írja a RIA Novosztyi.

Válaszul a civil célpontok elleni ukrán támadásokra az orosz csapatok rendszeresen mérnek csapásokat a személyzet, a haditechnika és a zsoldosok elszállásolási helyszíneire, valamint az ukrán infrastruktúra elemeire: energetikai létesítményekre, védelmi ipari üzemekre, katonai parancsnoki és kommunikációs központokra.

 

