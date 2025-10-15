Éjjeli razzia: egyre rémisztőbb arcát mutatja az ukrán sorozás

Dnyipróban készült az a felvétel, amelyen egy férfit autóval üldöznek az éjszakában – a videó tanúsága szerint a katonai toborzók próbálták elkapni, hogy a frontra vigyék.
Újabb sokkoló felvétel került nyilvánosságra Ukrajnából: a videón egy férfi látható, amint az éjszakában menekül egy autó elől Dnyipró utcáin. A jármű szinte a sarkában van, reflektorral világítja meg, miközben az ukrán férfi kétségbeesetten próbál elmenekülni.
Ukrajnában egyre több hasonló esetet rögzítenek, miközben a lakosság körében nő a félelem a kényszersorozások miatt.
