Éjjeli razzia: egyre rémisztőbb arcát mutatja az ukrán sorozás

Újabb sokkoló felvétel került nyilvánosságra Ukrajnából: a videón egy férfi látható, amint az éjszakában menekül egy autó elől Dnyipró utcáin. A jármű szinte a sarkában van, reflektorral világítja meg, miközben az ukrán férfi kétségbeesetten próbál elmenekülni.

Dnyipróban egy férfit autóval üldöztek az ukrán sorozók (Forrás: Telegram)

Ukrajnában egyre több hasonló esetet rögzítenek, miközben a lakosság körében nő a félelem a kényszersorozások miatt.