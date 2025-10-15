Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

Ukrajna

Éjjeli razzia: egyre rémisztőbb arcát mutatja az ukrán sorozás

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dnyipróban készült az a felvétel, amelyen egy férfit autóval üldöznek az éjszakában – a videó tanúsága szerint a katonai toborzók próbálták elkapni, hogy a frontra vigyék.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnaorosz-ukrán háborúDnyiprókényszersorozás

Újabb sokkoló felvétel került nyilvánosságra Ukrajnából: a videón egy férfi látható, amint az éjszakában menekül egy autó elől Dnyipró utcáin. A jármű szinte a sarkában van, reflektorral világítja meg, miközben az ukrán férfi kétségbeesetten próbál elmenekülni.

Dnyipróban egy férfit autóval üldöztek az ukrán sorozók (Forrás: Telegram)
Dnyipróban egy férfit autóval üldöztek az ukrán sorozók (Forrás: Telegram)

Ukrajnában egyre több hasonló esetet rögzítenek, miközben a lakosság körében nő a félelem a kényszersorozások miatt.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!