A teljes összeomlás szélén Ukrajna, bármelyik percben indulhat az orosz offenzíva

Oroszország előrenyomulást hajt végre Dnyipropetrovszk közép-keleti régiójában, azzal a céllal, hogy megzavarja az ukrán utánpótlási útvonalakat, amelyek a közeli frontvonalakat látják el – számolt be róla a Kyiv Independent.

Az ukrán szárazföldi erők 3. különálló rohamdandárjának egyik harcosa harci feladatot hajt végre Fotó: AFP

Bár a figyelem továbbra is a keleti harcokra összpontosul, az orosz hadsereg az utóbbi hetekben Dnyipropetrovszk megyében is gyorsabb tempót diktált.

Emil Kastehelmi, a finn Black Bird Group elemzője szerint Moszkva erői jelenleg mintegy tíz falut tartanak ellenőrzésük alatt a megye határvidékén, ám egyelőre nem lát radikális áttörést, hiszen az ukrán védelem kulcspontjai még messze vannak. Viktor Tregubov, az ukrán haderő szóvivője kiemelte: a megye nyílt terein, például a fontos ukrán erődítménynek számító Pavlohrad irányába történő további előrenyomulás komoly akadályokba ütközhet. A lombhullás miatt a terep most kevesebb fedezéket nyújt, így az orosz csapatok mozgása nehezebb lehet.

Tregubov elismerte, hogy az orosz katonák több faluban is megjelentek, de biztonsági okokból nem nevezte meg ezeket.

Beszámolója szerint kisebb egységek Donyeck megyéből indulva próbálnak elrejtőzni az épületekben. Roman Pohorilyi, a DeepState Map projekt társalapítója szintén azt hangsúlyozta, hogy Moszkva a térségben nagyobb teret nyert az elmúlt hetekben, mint a front többi részén.

Katonai szakértők szerint ugyanakkor az oroszok számára Dnyipropetrovszk nem jelent elsődleges célpontot, fő törekvésük továbbra is a Donbász teljes elfoglalása.

Ugyanakkor a régióban elért előrelépések zavarhatják az ukrán utánpótlást. Kastehelmi arra figyelmeztetett, hogy a fokozatos előrenyomulás akár elvághatja az utat Pokrovszk és a Zaporizzsja, illetve Dnyipro felé.

Az orosz csapatok Pokrovszk közelében már 17–18 kilométerre járnak, így a falu hamarosan elérhető lehet drónok számára is.

Mindez azonban még nem jelent döntő előnyt, hiszen Ukrajna logisztikai központjait könnyen átcsoportosíthatja. Kastehelmi szerint ez a frontszakasz kevésbé igényel nagy létszámot, és az ukrán hadsereg akár vissza is vonulhat a határ menti területekről anélkül, hogy stratégiai veszteséget szenvedne, mivel azok többsége nyílt mező. Tregubov hozzátette: az orosz erők általában nagyobb támadásokkal próbálkoznak, majd visszaszorulnak, előrenyomulásuk pedig „nem jelentős ütemben” zajlik.