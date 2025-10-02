Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Horogkereszttel a karján a Fideszt bírálja a Tisza új arca

orosz-ukrán háború

A teljes összeomlás szélén Ukrajna, bármelyik percben indulhat az orosz offenzíva

30 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az orosz csapatok lassan előretörnek Dnyipropetrovszk közép-keleti részén, veszélyeztetve az ukrán utánpótlási útvonalakat. Bár a leghevesebb harcok továbbra is a Donbászban zajlanak, az előrenyomulás megnehezítheti az ukrán logisztikát, a katonák kétségbeesetten próbálják tartani az állásokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborúorosz hadseregDonbászfrontutánpótlásháború

Oroszország előrenyomulást hajt végre Dnyipropetrovszk közép-keleti régiójában, azzal a céllal, hogy megzavarja az ukrán utánpótlási útvonalakat, amelyek a közeli frontvonalakat látják el – számolt be róla a Kyiv Independent.

Az ukrán szárazföldi erők 3. különálló rohamdandárjának egyik harcosa harci feladatot hajt végre
Az ukrán szárazföldi erők 3. különálló rohamdandárjának egyik harcosa harci feladatot hajt végre Fotó: AFP

Bár a figyelem továbbra is a keleti harcokra összpontosul, az orosz hadsereg az utóbbi hetekben Dnyipropetrovszk megyében is gyorsabb tempót diktált. 

Emil Kastehelmi, a finn Black Bird Group elemzője szerint Moszkva erői jelenleg mintegy tíz falut tartanak ellenőrzésük alatt a megye határvidékén, ám egyelőre nem lát radikális áttörést, hiszen az ukrán védelem kulcspontjai még messze vannak. Viktor Tregubov, az ukrán haderő szóvivője kiemelte: a megye nyílt terein, például a fontos ukrán erődítménynek számító Pavlohrad irányába történő további előrenyomulás komoly akadályokba ütközhet. A lombhullás miatt a terep most kevesebb fedezéket nyújt, így az orosz csapatok mozgása nehezebb lehet.

Tregubov elismerte, hogy az orosz katonák több faluban is megjelentek, de biztonsági okokból nem nevezte meg ezeket.

Beszámolója szerint kisebb egységek Donyeck megyéből indulva próbálnak elrejtőzni az épületekben. Roman Pohorilyi, a DeepState Map projekt társalapítója szintén azt hangsúlyozta, hogy Moszkva a térségben nagyobb teret nyert az elmúlt hetekben, mint a front többi részén.

Katonai szakértők szerint ugyanakkor az oroszok számára Dnyipropetrovszk nem jelent elsődleges célpontot, fő törekvésük továbbra is a Donbász teljes elfoglalása. 

Ugyanakkor a régióban elért előrelépések zavarhatják az ukrán utánpótlást. Kastehelmi arra figyelmeztetett, hogy a fokozatos előrenyomulás akár elvághatja az utat Pokrovszk és a Zaporizzsja, illetve Dnyipro felé.

Az orosz csapatok Pokrovszk közelében már 17–18 kilométerre járnak, így a falu hamarosan elérhető lehet drónok számára is. 

Mindez azonban még nem jelent döntő előnyt, hiszen Ukrajna logisztikai központjait könnyen átcsoportosíthatja. Kastehelmi szerint ez a frontszakasz kevésbé igényel nagy létszámot, és az ukrán hadsereg akár vissza is vonulhat a határ menti területekről anélkül, hogy stratégiai veszteséget szenvedne, mivel azok többsége nyílt mező. Tregubov hozzátette: az orosz erők általában nagyobb támadásokkal próbálkoznak, majd visszaszorulnak, előrenyomulásuk pedig „nem jelentős ütemben” zajlik. 

oroszukrán, háború, orosz, ukrán, Oroszország, Ukrajna, ukrajnai háború, ukrajnaiháború, illusztráció, 2025
Ha az orosz csapatok további 15 kilométert nyomulnak előre, az komoly veszélyt jelenthet az ukrán ellátási vonalakra Fotó: AFP

Az ukrán elemző, Pavlo Narozhnyy szerint az oroszok leginkább Verbove felé nyomulnak, amely Dnyipropetrovszk megye legelőrehaladottabb pontja, mindössze tíz kilométerre Donyeck határától és öt kilométerre Zaporizzsja megyétől. Az orosz védelmi minisztérium október 1-jén azt közölte, hogy elfoglalták a falut, ám Kijev ezt eddig nem erősítette meg.

Narozhnyy szerint, ha az orosz csapatok további 15 kilométert nyomulnak előre, az komoly veszélyt jelenthet az ukrán ellátási vonalakra a Donbászban. 

Ugyanakkor hangsúlyozta: Moszkva fő fókusza továbbra is a Donbász marad. Tregubov úgy véli, hogy Oroszország célja részben az, hogy az ukrán erőket megossza, miközben a nyilvánosság előtt taktikai sikereket mutat fel Dnyipropetrovszk térségében.

Kapcsolódó cikkek:

Botrány: több százmilliót sikkasztottak el a donbászi erődítmények építése közben
Nincs kiút: Zelenszkij kutyaszorítóban van
Donbász lehet a kulcs – ezen dőlhet el Ukrajna és Európa jövője

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!