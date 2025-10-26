Az ukránok újra drónokkal támadtak

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint közel száz drónt hatástalanított a légvédelem az éjszaka folyamán. Az ukránok több ipari központot is támadtak mélyen az ország belsejében – írja a Lenta.

Az ukránok több régióban is támadtak

Fotó: ED JONES / AFP

A közlemény szerint október 25-ről 26-ra virradó éjszaka a légvédelmi erők 82 pilóta nélküli légi drónt semmisítettek meg. Ezeknek egy része Oroszország felett történt. A számok tekintetében a védelmi minisztérium közlése szerint 30 ukrán drónt lőttek le a Brjanszki terület, 26-ot a Tula terület, hetet a Fekete-tenger, négy-négyet az Azovi-tenger, a Krasznodari terület és a Rjazanyi terület felett. Emellett három drónt semmisítettek meg a Rosztovi terület, kettőt a Moszkvai terület, egyet-egyet pedig a Kurszki és Lipetszki területek felett.

A tulai dróntámadás egyértelmű jelzés az ukrán haderő részéről, miután az Oroszország közepén elhelyezkedő területet az egyik legfontosabb ipari központként tartják számon.

Itt működik a fegyveres erők egyik kiemelten fontos vállalata, a Műszeripari Tervezőiroda (KBP). A vállalat nagypontosságú lőfegyverek, irányítható tüzérségi- és légvédelmi rakétarendszerek, könnyű páncélozott járművek és harckocsik fegyverzetének kifejlesztésével, korszerűsítésével foglalkozik.