Ukrajna

Az ukránok újra drónokkal támadtak

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán több drónt is hatástalanítottak. Az ukránok mélyen az ipari területeken is támadtak.
UkrajnaOroszországháború

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint közel száz drónt hatástalanított a légvédelem az éjszaka folyamán. Az ukránok több ipari központot is támadtak mélyen az ország belsejében – írja a Lenta

Az ukránok több régióban is támadtak
Az ukránok több régióban is támadtak 
Fotó: ED JONES / AFP

A közlemény szerint október 25-ről 26-ra virradó éjszaka a légvédelmi erők 82 pilóta nélküli légi drónt semmisítettek meg. Ezeknek egy része Oroszország felett történt. A számok tekintetében a védelmi minisztérium közlése szerint 30 ukrán drónt lőttek le a Brjanszki terület, 26-ot a Tula terület, hetet a Fekete-tenger, négy-négyet az Azovi-tenger, a Krasznodari terület és a Rjazanyi terület felett. Emellett három drónt semmisítettek meg a Rosztovi terület, kettőt a Moszkvai terület, egyet-egyet pedig a Kurszki és Lipetszki területek felett.

A tulai dróntámadás egyértelmű jelzés az ukrán haderő részéről, miután az Oroszország közepén elhelyezkedő területet az egyik legfontosabb ipari központként tartják számon. 

Itt működik a fegyveres erők egyik kiemelten fontos vállalata, a Műszeripari Tervezőiroda (KBP). A vállalat nagypontosságú lőfegyverek, irányítható tüzérségi- és légvédelmi rakétarendszerek, könnyű páncélozott járművek és harckocsik fegyverzetének kifejlesztésével, korszerűsítésével foglalkozik. 

A terület kormányzója korábban közösségi oldalán jelezte, hogy a támadásnak nem voltak áldozatai, valamint sem az épületekben, sem az infrastruktúrában nem keletkezett kár.

 

 

