A kínai Space Pioneer nevű startup befejezte annak a rendszernek a földi tesztjét, amely 36 műhold szétválasztására képes a Tianlong-3 (TL-3) hordozórakéta segítségével. A cég közlése szerint ez jelentős áttörést jelent Kína űriparára nézve. A teszt bizonyította, hogy a TL-3 hordozórakéta megbízhatósága és költséghatékonysága világelső szintet ért el és a fejlesztés felgyorsítja Kína űrbéli infrastruktúrájának fejlődését – írja a Global Times.

Kína új korszakot nyitott az űrversenyben

Fotó: STRINGER / IC photo

A Tienlung-3 egy 72 méter hosszú, 3,8 méter átmérőjű, kéthajtóműves kerolox, azaz kerozin-oxigén üzemű rakéta, amely részben újrahasznosítható. Tervezésében hasonlít a SpaceX Falcon 9-es rakétájához. 17–22 000 kilogramm hasznos terhet lesz képes alacsony Föld körüli pályára, vagy 10–17 000 kg-ot 500 kilométeres napszinkron pályára juttatni. Az első fokozatot kilenc darab Tienhuo hajtómű működteti – írja a spacejunkie.hu

A hagyományos, több műhold szétválasztására szolgáló rendszerek, amelyek robbanócsavarokra vagy pirotechnikai eszközökre támaszkodnak, költségesek és kockázatosak. Az új tervezés viszont egy fejlett kioldó mechanizmust alkalmaz. A teszt megerősítette az új megoldás pontosságát és megbízhatóságát: az ütközési erő 90 százalékkal csökkent, valamint a hagyományos megoldások költségének mindössze 30 százalékába került a művelet.

A TL-3 hordozórakéta, amely képes több mint 20 tonna rakományt alacsony Föld körüli pályára juttatni, több mint 50 kulcsfontosságú technológiát integrál, ezek közül több mint 30-at először alkalmaznak.

Az alacsony Föld körüli pálya (Low Earth Orbit, rövidítve LEO) olyan műholdpálya, ahol a Föld felszínétől legfeljebb 2000 km távolságra lévő műholdak keringenek. Mivel a 200 km alatt keringő testek gyorsan veszítenek magasságukból, ezért általánosan a földfelszín fölött 200–2000 km-re keringő műholdakra használják ezt a kifejezést.

A Space Pioneer vállalat évente 30 TL-3 rakéta és 500 TH sorozatú hajtómű gyártására képes. A vállalat tervei szerint a TL-3 első repülését 2025 végén hajtják végre és fokozatosan évente több mint 60 indítást támogatnának, biztosítva a kapacitást Kína saját műholdas internetprojektjének (Guowang) kiépítéséhez.