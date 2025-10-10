Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Macron

Franciaország már megint új miniszterelnököt keres

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Emmanuel Macron francia elnök péntek estig nevezi ki Franciaország új miniszterelnökét, miután Sébastien Lecornu is lemondott. A jelöltek között szóba került Jean-Louis Borloo korábbi miniszter, valamint a szocialista Boris Vallaud is, de egyikük kinevezése sem tűnik zökkenőmentesnek. A jelenlegi politikai patthelyzetben Macronnak nehéz feladat lesz olyan kormányfőt találnia, aki képes stabilizálni Franciaországot és csökkenteni a költségvetési hiányt. Ráadásul ő lesz Macron hatodik miniszterelnöke a 2022-es újraválasztása óta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MacronFranciaországkormányfőminiszterelnökFrancois Hollandeválság

Emmanuel Macron francia elnök hivatalából közölték, hogy péntek estig választja ki új miniszterelnökét. A „szerencsés” kiválasztott Sébastien Lecornu helyére lép, akinek kormánya hétfőn mondott le, mindössze 14 órával a hivatalba lépés után. A következő kormányfő Macron hatodik miniszterelnöke lesz a 2022-es újraválasztása óta. Az új vezetőnek komoly kihívásokkal kell szembenéznie: olyan költségvetést kell tető alá hoznia, amely csökkenti Franciaország államháztartási hiányát, miközben egyre nagyobb az aggodalom, hogy az eurózóna második legnagyobb gazdasága az összeomlás felé sodródik – írja a Politico.

Franciaország új miniszterelnököt keres – megint
Franciaország új miniszterelnököt keres – megint
Fotó: BENOIT TESSIER / POOL

Ki lesz Franciaország új miniszterelnöke?

Az utóbbi napokban Jean-Louis Borloo, egykori miniszter neve is felmerült lehetséges jelöltként, mivel egyik legnagyobb erőssége – egy név nélkül nyilatkozó kormányzati tanácsadó szerint – hogy 

ő nem az az ember, aki engedélyt kér az elnöktől még pisilni is.

Borloo, akárcsak Macron, a politikai centrumhoz tartozik, ám ő nem része az elnök politikai csapatának. Korábban ő alapította az UDI nevű kis centrista pártot, és sokkal függetlenebbnek tartják Macrontól, mint a többi centristát. Ráadásul

Borloo képes megszólítani a baloldalt, és nem fognak úgy tekinteni rá, mint Macron egyik emberére

 – mondta a Reneszánsz párt egyik parlamenti tanácsadója.

Jean-Louis Borloo
Jean-Louis Borloo
Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Bruno Retailleau csütörtök reggel egyeztetett Borloo-val és a 74 éves politikust „felforgatónak” nevezte, aki se nem baloldali, se nem Macron-közeli – és számára ez a két fő kritériuma annak, hogy támogasson egy új miniszterelnököt. 

Franciaországnak harcedzett kormányfőre van szüksége, Borloo viszont 2014-ben visszavonult az aktív politikától. 

Ennek mentén a francia Szocialista Párt már jelezte, hogy Borloo számukra elfogadhatatlan jelölt.

A régi-új jelölt is játékban van?

Sébastien Lecornu közben azt állítja, hogy nem érdekli a következő miniszterelnök személye, de a pletykák szerint szeretné visszaszerezni a posztot. Lecornu hétfő reggel mondott le a miniszterelnöki tisztségről, ezzel elindítva a jelenlegi politikai válságot, majd Macron megbízta, hogy 48 órán belül találjon megoldást a kialakult helyzetre. A 39 éves politikus ezután két napot töltött politikai frakciókkal való egyeztetéssel és néhány nyilvános szereplésében derűlátóan nyilatkozott. Egy szerdai interjúban végül elmondta, hogy egy olyan költségvetési tervezeten dolgozik, amely kiindulási alap lehet a parlamenti vitákhoz.

De ha minden ilyen jól halad, miért távozna Lecornu? – merült fel a kérdés, különösen miután a Le Parisien arról írt, hogy hamarosan visszahelyezhetik a miniszterelnöki posztra. 

Lecornu munkatársai azóta cáfolták a visszatérésről szóló hírt.

Government response to opposition groups at the end of the debate. Speech by Sebastien Lecornu, french minister of the armed forces, during the public parliamentary session, statement by the government pursuant to article 50-1 of the constitution on the situation in Ukraine and security in Europe, followed by a debate, at the Bourbon Palace, in the hemicycle of the French National Assembly, in Paris, FRANCE, 03 March 2025. Prise de parole du gouvernement pour repondre aux groupes de l opposition a la fin du debat. Discours de Sebastien Lecornu, ministre francais des armees, lors de la seance publique parlementaire, declaration du Gouvernement en application de l article 50-1 de la constitution sur la situation en Ukraine et la securite en Europe, suivie d un debat, au Palais Bourbon, dans l hemicycle de l Assemblee Nationale francaise, a Paris, FRANCE, le 03 mars 2025. (Photo by Xose Bouzas / Hans Lucas via AFP)
Sébastien Lecornu
Fotó: XOSE BOUZAS / Hans Lucas

Vajon a baloldal kap lehetőséget Franciaország irányítására? 

A héten olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Macron esetleg baloldali miniszterelnök kinevezését fontolgatja, miután az elmúlt egy évben három egymást követő centrista és jobbközép kormány bukott meg. 

Boris Vallaud, a Szocialista Párt frakcióvezetője megfelelhet ennek a kiírásnak. Macron osztálytársa volt a főiskolán, – ahol számos francia elnök is tanult – és együtt dolgoztak Francois Hollande elnöksége idején az Elysée-palotában, mielőtt Macron elhagyta a szocialistákat, hogy megalapítsa saját centrista pártját. Vallaud maga mondta, hogy a szocialisták 

készek átvenni az ország irányítását, politikai irányváltással együtt.

In Paris, France, on October 8, 2025, Boris Vallaud, President of the Socialistes et Apparentes parliamentary group, talks to journalists after the meeting with the outgoing French Prime Minister Sebastien Lecornu at the Hotel Matignon in Paris. (Photo by Telmo Pinto/NurPhoto) (Photo by Telmo Pinto / NurPhoto via AFP)
Boris Vallaud
Fotó: TELMO PINTO / NurPhoto

Ez azonban problémát jelenthetne Macronnak, mivel nem akar olyan miniszterelnököt, aki jelentősen eltér az ő politikai programjától. A konzervatívok szintén jelezték, hogy nem támogatnának baloldali kormányfőt, pedig egy szocialista miniszterelnök kinevezéséhez a centristák és a radikális baloldali Engedetlen Franciaország hallgatólagos támogatására is szükség lenne. 

Egy jelölt lenyűgöző resuméval?

Egy további lehetséges megoldás Pierre Moscovici, szocialista politikus kinevezése lehet, aki lenyűgöző önéletrajzzal rendelkezik: volt európai biztos és miniszter is Francois Hollande, valamint Jacques Chirac elnöksége idején is. Jelenleg pedig a francia Számvevőszék elnökeként 

pontos rálátása van az ország gazdasági helyzetére és tudja, hol kellene kiadáscsökkentésbe kezdeni a költségvetési hiány mérséklése érdekében.

Egy biztos, péntek estig minden kiderül!

French Court of Audit (Cour des comptes) first President Pierre Moscovici looks on during a press conference to present the Cour's first annual report on ecological transition, at the Cour des comptes building in Paris on September 16, 2025. (Photo by Guillaume BAPTISTE / AFP)
Pierre Moscovici
Fotó: GUILLAUME BAPTISTE / AFP

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!