Franciaország már megint új miniszterelnököt keres

Emmanuel Macron francia elnök hivatalából közölték, hogy péntek estig választja ki új miniszterelnökét. A „szerencsés” kiválasztott Sébastien Lecornu helyére lép, akinek kormánya hétfőn mondott le, mindössze 14 órával a hivatalba lépés után. A következő kormányfő Macron hatodik miniszterelnöke lesz a 2022-es újraválasztása óta. Az új vezetőnek komoly kihívásokkal kell szembenéznie: olyan költségvetést kell tető alá hoznia, amely csökkenti Franciaország államháztartási hiányát, miközben egyre nagyobb az aggodalom, hogy az eurózóna második legnagyobb gazdasága az összeomlás felé sodródik – írja a Politico.

Franciaország új miniszterelnököt keres – megint

Ki lesz Franciaország új miniszterelnöke?

Az utóbbi napokban Jean-Louis Borloo, egykori miniszter neve is felmerült lehetséges jelöltként, mivel egyik legnagyobb erőssége – egy név nélkül nyilatkozó kormányzati tanácsadó szerint – hogy

ő nem az az ember, aki engedélyt kér az elnöktől még pisilni is.

Borloo, akárcsak Macron, a politikai centrumhoz tartozik, ám ő nem része az elnök politikai csapatának. Korábban ő alapította az UDI nevű kis centrista pártot, és sokkal függetlenebbnek tartják Macrontól, mint a többi centristát. Ráadásul

Borloo képes megszólítani a baloldalt, és nem fognak úgy tekinteni rá, mint Macron egyik emberére

– mondta a Reneszánsz párt egyik parlamenti tanácsadója.

Jean-Louis Borloo

Bruno Retailleau csütörtök reggel egyeztetett Borloo-val és a 74 éves politikust „felforgatónak” nevezte, aki se nem baloldali, se nem Macron-közeli – és számára ez a két fő kritériuma annak, hogy támogasson egy új miniszterelnököt.

Franciaországnak harcedzett kormányfőre van szüksége, Borloo viszont 2014-ben visszavonult az aktív politikától.

Ennek mentén a francia Szocialista Párt már jelezte, hogy Borloo számukra elfogadhatatlan jelölt.

A régi-új jelölt is játékban van?

Sébastien Lecornu közben azt állítja, hogy nem érdekli a következő miniszterelnök személye, de a pletykák szerint szeretné visszaszerezni a posztot. Lecornu hétfő reggel mondott le a miniszterelnöki tisztségről, ezzel elindítva a jelenlegi politikai válságot, majd Macron megbízta, hogy 48 órán belül találjon megoldást a kialakult helyzetre. A 39 éves politikus ezután két napot töltött politikai frakciókkal való egyeztetéssel és néhány nyilvános szereplésében derűlátóan nyilatkozott. Egy szerdai interjúban végül elmondta, hogy egy olyan költségvetési tervezeten dolgozik, amely kiindulási alap lehet a parlamenti vitákhoz.