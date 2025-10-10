Franciaország már megint új miniszterelnököt keres

Emmanuel Macron francia elnök hivatalából közölték, hogy péntek estig választja ki új miniszterelnökét. A „szerencsés” kiválasztott Sébastien Lecornu helyére lép, akinek kormánya hétfőn mondott le, mindössze 14 órával a hivatalba lépés után. A következő kormányfő Macron hatodik miniszterelnöke lesz a 2022-es újraválasztása óta. Az új vezetőnek komoly kihívásokkal kell szembenéznie: olyan költségvetést kell tető alá hoznia, amely csökkenti Franciaország államháztartási hiányát, miközben egyre nagyobb az aggodalom, hogy az eurózóna második legnagyobb gazdasága az összeomlás felé sodródik – írja a Politico.
Ki lesz Franciaország új miniszterelnöke?
Az utóbbi napokban Jean-Louis Borloo, egykori miniszter neve is felmerült lehetséges jelöltként, mivel egyik legnagyobb erőssége – egy név nélkül nyilatkozó kormányzati tanácsadó szerint – hogy
ő nem az az ember, aki engedélyt kér az elnöktől még pisilni is.
Borloo, akárcsak Macron, a politikai centrumhoz tartozik, ám ő nem része az elnök politikai csapatának. Korábban ő alapította az UDI nevű kis centrista pártot, és sokkal függetlenebbnek tartják Macrontól, mint a többi centristát. Ráadásul
Borloo képes megszólítani a baloldalt, és nem fognak úgy tekinteni rá, mint Macron egyik emberére
– mondta a Reneszánsz párt egyik parlamenti tanácsadója.
Bruno Retailleau csütörtök reggel egyeztetett Borloo-val és a 74 éves politikust „felforgatónak” nevezte, aki se nem baloldali, se nem Macron-közeli – és számára ez a két fő kritériuma annak, hogy támogasson egy új miniszterelnököt.
Franciaországnak harcedzett kormányfőre van szüksége, Borloo viszont 2014-ben visszavonult az aktív politikától.
Ennek mentén a francia Szocialista Párt már jelezte, hogy Borloo számukra elfogadhatatlan jelölt.
A régi-új jelölt is játékban van?
Sébastien Lecornu közben azt állítja, hogy nem érdekli a következő miniszterelnök személye, de a pletykák szerint szeretné visszaszerezni a posztot. Lecornu hétfő reggel mondott le a miniszterelnöki tisztségről, ezzel elindítva a jelenlegi politikai válságot, majd Macron megbízta, hogy 48 órán belül találjon megoldást a kialakult helyzetre. A 39 éves politikus ezután két napot töltött politikai frakciókkal való egyeztetéssel és néhány nyilvános szereplésében derűlátóan nyilatkozott. Egy szerdai interjúban végül elmondta, hogy egy olyan költségvetési tervezeten dolgozik, amely kiindulási alap lehet a parlamenti vitákhoz.
De ha minden ilyen jól halad, miért távozna Lecornu? – merült fel a kérdés, különösen miután a Le Parisien arról írt, hogy hamarosan visszahelyezhetik a miniszterelnöki posztra.
Lecornu munkatársai azóta cáfolták a visszatérésről szóló hírt.
Vajon a baloldal kap lehetőséget Franciaország irányítására?
A héten olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Macron esetleg baloldali miniszterelnök kinevezését fontolgatja, miután az elmúlt egy évben három egymást követő centrista és jobbközép kormány bukott meg.
Boris Vallaud, a Szocialista Párt frakcióvezetője megfelelhet ennek a kiírásnak. Macron osztálytársa volt a főiskolán, – ahol számos francia elnök is tanult – és együtt dolgoztak Francois Hollande elnöksége idején az Elysée-palotában, mielőtt Macron elhagyta a szocialistákat, hogy megalapítsa saját centrista pártját. Vallaud maga mondta, hogy a szocialisták
készek átvenni az ország irányítását, politikai irányváltással együtt.
Ez azonban problémát jelenthetne Macronnak, mivel nem akar olyan miniszterelnököt, aki jelentősen eltér az ő politikai programjától. A konzervatívok szintén jelezték, hogy nem támogatnának baloldali kormányfőt, pedig egy szocialista miniszterelnök kinevezéséhez a centristák és a radikális baloldali Engedetlen Franciaország hallgatólagos támogatására is szükség lenne.
Egy jelölt lenyűgöző resuméval?
Egy további lehetséges megoldás Pierre Moscovici, szocialista politikus kinevezése lehet, aki lenyűgöző önéletrajzzal rendelkezik: volt európai biztos és miniszter is Francois Hollande, valamint Jacques Chirac elnöksége idején is. Jelenleg pedig a francia Számvevőszék elnökeként
pontos rálátása van az ország gazdasági helyzetére és tudja, hol kellene kiadáscsökkentésbe kezdeni a költségvetési hiány mérséklése érdekében.
Egy biztos, péntek estig minden kiderül!