Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Nagy a baj: fényesen izzó objektum repült át Moszkva felett – senki sem tudja, mi volt az

venezuela

Újabb háború közeleg: amerikai hadihajók jelentek meg egy ország partjainál

53 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államok újabb hadihajót küldött a Karib-tengerre – ezúttal Trinidad és Tobagóhoz, közvetlenül Venezuela partjaihoz. Hivatalosan katonai gyakorlatról van szó, Venezuela azonban háborús provokációt lát az amerikai lépés mögött.
Link másolása
Vágólapra másolva!
venezuelafenyegetéspuccsprovokációEgyesült Államok

Venezuela kormánya élesen bírálta az Egyesült Államokat és a karibi szigetországot, amiért közös hadgyakorlatot szerveznek.

Venezuela
Delcy Rodriguez venezuelai alelnök (balra), Jorge Rodriguez, a venezuelai nemzetgyűlés elnöke (középen) és Luis Eduardo Martinez helyettes Caracasban (Fotó: AFP/Juan Barreto)

„Venezuela elítéli Trinidad és Tobago katonai provokációját, amelyet a CIA-val együttműködésben hajtanak végre, és amelynek célja, hogy háborút idézzen elő a Karib-térségben” – áll a Nicolás Maduro elnök vezette kormány közleményében.

A CIA egyelőre nem reagált a vádakra, írja a Tagesschau.

Amerikai hadgyakorlat közvetlenül Venezuela közelében

A Pentagon közlése szerint a USS Gravely romboló a hét közepéig tartózkodik majd Trinidad fővárosa, Port of Spain közelében, ahol amerikai tengerészgyalogosok közös gyakorlatokat tartanak a helyi haderővel. A venezuelai kormány ezt „komoly fenyegetésnek” nevezte a karibi békére nézve.

Nem ez az első amerikai hadihajó, amely a térségbe érkezik: korábban a Gerald R. Ford repülőgép-hordozót is a Karib-tengerre vezényelték.

Trinidad és Tobago kormányfője, Kamla Persad-Bissessar támogatja az amerikai katonai jelenlétet, különösen a kábítószer-kereskedelem elleni műveleteket. Azonban sok helyi lakos és civil szervezet bírálja, hogy amerikai hadihajó kötött ki az ország vizein, írja az AP hírügynökség.

(FILES) The USS Gerald R. Ford, the world's largest aircraft carrier, seen in the North Sea during NATO Neptune Strike 2025 exercise on September 24, 2025 in the North Sea. Washington is deploying an aircraft carrier strike group to counter drug-trafficking organizations in Latin America, the Pentagon said on October 24, 2025, marking a massive increase in US firepower in the region. The United States launched a military campaign targeting boats allegedly used to smuggle narcotics in early September, destroying at least 10 vessels in a series of strikes. (Photo by Jonathan KLEIN / AFP)
Az USS Gerald R. Ford, a világ legnagyobb repülőgép-hordozója(Fotó: AFP/Jonathan Klein)

Caracas: Hamis zászlós támadás készül 

A Gravely érkezése után néhány órával Caracas közölte, hogy „egy csoport zsoldost” tartóztattak le, akiket a CIA-hoz kötnek. A venezuelai kormány szerint a csoport egy „hamis zászlós támadást” készült végrehajtani – vagyis olyan akciót, amelyet más szereplőre próbálnak rákenni.

Egy hamis zászlós támadás zajlik Trinidad és Tobago, illetve Venezuela területéről, amely célja, hogy teljes katonai konfrontációt provokáljon országunk ellen

– áll a Delcy Rodríguez alelnök által közzétett közleményben.

A venezuelai kormány azonban nem közölt konkrét bizonyítékokat a vádak alátámasztására.

Washington: kábítószer-ellenes műveletekről van szó

Az amerikai védelmi minisztérium szerint a Karib-térségben jelenleg nyolc hadihajó vesz részt egy nagyszabású, hetek óta tartó kábítószer-ellenes műveletben. A Pentagon közlése szerint az akció során eddig tíz csempészhajót semmisítettek meg, és több tucat ember vesztette életét.

Donald Trump amerikai elnök korábban azzal vádolta Nicolás Maduro venezuelai vezetőt, hogy kapcsolatban áll a drogkartellekkel, és kábítószer-kereskedelemből finanszírozza rendszerét. Caracas ezt tagadja, és viszont az Egyesült Államokat vádolja azzal, hogy puccsal akarja eltávolítani a baloldali kormányt.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!