Újabb háború közeleg: amerikai hadihajók jelentek meg egy ország partjainál

Venezuela kormánya élesen bírálta az Egyesült Államokat és a karibi szigetországot, amiért közös hadgyakorlatot szerveznek.

„Venezuela elítéli Trinidad és Tobago katonai provokációját, amelyet a CIA-val együttműködésben hajtanak végre, és amelynek célja, hogy háborút idézzen elő a Karib-térségben” – áll a Nicolás Maduro elnök vezette kormány közleményében.

A CIA egyelőre nem reagált a vádakra, írja a Tagesschau.

Amerikai hadgyakorlat közvetlenül Venezuela közelében

A Pentagon közlése szerint a USS Gravely romboló a hét közepéig tartózkodik majd Trinidad fővárosa, Port of Spain közelében, ahol amerikai tengerészgyalogosok közös gyakorlatokat tartanak a helyi haderővel. A venezuelai kormány ezt „komoly fenyegetésnek” nevezte a karibi békére nézve.

Nem ez az első amerikai hadihajó, amely a térségbe érkezik: korábban a Gerald R. Ford repülőgép-hordozót is a Karib-tengerre vezényelték.

Trinidad és Tobago kormányfője, Kamla Persad-Bissessar támogatja az amerikai katonai jelenlétet, különösen a kábítószer-kereskedelem elleni műveleteket. Azonban sok helyi lakos és civil szervezet bírálja, hogy amerikai hadihajó kötött ki az ország vizein, írja az AP hírügynökség.

Caracas: Hamis zászlós támadás készül

A Gravely érkezése után néhány órával Caracas közölte, hogy „egy csoport zsoldost” tartóztattak le, akiket a CIA-hoz kötnek. A venezuelai kormány szerint a csoport egy „hamis zászlós támadást” készült végrehajtani – vagyis olyan akciót, amelyet más szereplőre próbálnak rákenni.

Egy hamis zászlós támadás zajlik Trinidad és Tobago, illetve Venezuela területéről, amely célja, hogy teljes katonai konfrontációt provokáljon országunk ellen

– áll a Delcy Rodríguez alelnök által közzétett közleményben.

A venezuelai kormány azonban nem közölt konkrét bizonyítékokat a vádak alátámasztására.

Washington: kábítószer-ellenes műveletekről van szó

Az amerikai védelmi minisztérium szerint a Karib-térségben jelenleg nyolc hadihajó vesz részt egy nagyszabású, hetek óta tartó kábítószer-ellenes műveletben. A Pentagon közlése szerint az akció során eddig tíz csempészhajót semmisítettek meg, és több tucat ember vesztette életét.