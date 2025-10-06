Hírlevél

Ursula von der Leyen

Von der Leyen alatt recseg az uniós trón – leváltását követelik a képviselők

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen három hónap alatt másodszor szembesül azzal, hogy az Európai Parlament jobboldali és baloldali frakciói is bizalmatlansági indítványt nyújtanak be ellene. A szavazás október 9-én lesz.
Ursula von der Leyenszavazásbizalmatlansági indítványEurópai ParlamentEurópai Bizottság

Bár a bizalmatlansági indítványnak kevés esélye van elérni a Von der Leyen leváltásához szükséges többséget, azok nyugtalanságot kelthetnek az ő vezetői stílusa iránt, és megrengethetik a háborúpárti politikus hatalmát. A bizalmatlansági indítványokat október 6-án terjesztik elő – számolt be róla a The Straits Times.

Von der Leyen szembenéz a bizalmatlanság hullámával az EU-ban
Von der Leyen szembenéz a bizalmatlanság hullámával az EU-ban Fotó: AFP

Ezt követően Von der Leyen és az összes pártcsoport vezetői felszólalása következik, a szavazás pedig október 9-én lesz.

Von der Leyen számára ez nem ismeretlen helyzet

Júliusban is szembesült egy bizalmatlansági indítvánnyal, amelyet főként jobboldali képviselők nyújtottak be, ám azt túlélte a botrányt botrányra halmozó vezető. A bizalmatlansági indítványok korábban ritkán alkalmazott eszköze ma könnyen megvalósítható. 

Ennek oka, hogy a 2024-es európai parlamenti választások után a jobboldal képviselőinek száma 100 fölé emelkedett, miközben egy indítvány benyújtásához mindössze 72 képviselő támogatása szükséges.

European Commission President Ursula Von der Leyen (L) speaks with Ukraine's President Volodymyr Zelensky during a meeting as part of a summit for "coalition of the willing" at the Elysee Palace, in Paris, on March 27, 2025. French President Emmanuel Macron on March 27, 2025 is to host European leaders including President Volodymyr Zelensky for a summit aimed at boosting Ukrainian security ahead of any potential ceasefire with Russia. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)
Von der Leyen szembenéz a bizalmatlanság hullámával az EU-ban (Fotó: AFP)

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen.

A következő napok tehát kulcsfontosságúak lesznek Von der Leyen számára, 

aki vezetői pozíciójának megőrzése mellett arra is törekszik, hogy a politikai instabilitás ne veszélyeztesse az Európai Bizottság munkáját.

