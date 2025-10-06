Von der Leyen alatt recseg az uniós trón – leváltását követelik a képviselők

Bár a bizalmatlansági indítványnak kevés esélye van elérni a Von der Leyen leváltásához szükséges többséget, azok nyugtalanságot kelthetnek az ő vezetői stílusa iránt, és megrengethetik a háborúpárti politikus hatalmát. A bizalmatlansági indítványokat október 6-án terjesztik elő – számolt be róla a The Straits Times.
Ezt követően Von der Leyen és az összes pártcsoport vezetői felszólalása következik, a szavazás pedig október 9-én lesz.
Júliusban is szembesült egy bizalmatlansági indítvánnyal, amelyet főként jobboldali képviselők nyújtottak be, ám azt túlélte a botrányt botrányra halmozó vezető. A bizalmatlansági indítványok korábban ritkán alkalmazott eszköze ma könnyen megvalósítható.
Ennek oka, hogy a 2024-es európai parlamenti választások után a jobboldal képviselőinek száma 100 fölé emelkedett, miközben egy indítvány benyújtásához mindössze 72 képviselő támogatása szükséges.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen.
A következő napok tehát kulcsfontosságúak lesznek Von der Leyen számára,
aki vezetői pozíciójának megőrzése mellett arra is törekszik, hogy a politikai instabilitás ne veszélyeztesse az Európai Bizottság munkáját.