Menekül a süllyedő hajóról a háborúpárti von der Leyen

Ursula von der Leyen napjai meg vannak számlálva. Az Európai Bizottság elnöke olyan mértékben erősítette meg hivatalának szerepét, amilyenre korábban nem volt példa az EU történetében. Talán éppen ezért egyre valószínűbb, hogy nem fogja kitölteni második hivatali ciklusát – írja a Brussels Signal.

Von der Leyen keze nyoma szinte minden fontos uniós ügynél felfedezhető. Kereskedelmi tárgyalások az Egyesült Államokkal, a tagállamok védelmi költségvetését finanszírozó uniós program, átfogó migrációs csomag, Zöld Megállapodás – bármelyik önmagában is komoly vállalás lett volna egy korábbi uniós vezető számára, ám ezek mind von der Leyen programjának részei.

Épeszű bizottsági elnök csak akkor vállalna ilyen széles körű politikai programot, ha erős és stabil koalíció állna mögötte. Von der Leyen mögött azonban egyre kevésbé van ilyen biztos politikai háttér.

A bizottsági elnök az elmúlt egy évben három bizalmatlansági szavazással is szembesült. Bár centrista koalíciója eddig egyben maradt, a pártok közötti komoly nézetkülönbségek az elkövetkező hónapokban újabb problémákat vetítenek előre. Az uniós klímapolitikáról szóló viták egyre feszültebbé válnak. Von der Leyen pártja, az Európai Néppárt (EPP) egyre inkább hajlik a szigorú környezetvédelmi intézkedések enyhítésére, mivel tagpártjai otthon egyre nagyobb nyomás alá kerülnek. A Zöldek és a szociáldemokraták viszont továbbra is ragaszkodnak a korábbi ambiciózus célokhoz – emlékeztet a Brussels Signal.

A lap kiemeli: egyre világosabb, hogy a centrista koalíciók – akárcsak Franciaországban, Ausztriában vagy Dániában – ma már sokkal nehezebben tudnak együttműködni, mint korábban. A populista mozgalmak a bal- és jobboldalon is erősödnek, és ellentétes irányokba húzzák a középpártokat, miközben azok igyekeznek megtartani fogyatkozó hatalmukat.

E kihívások fényében érthető lenne, ha Von der Leyen kiutat keresne.

Németországban 2027 februárjában lesz elnökválasztás. A jórészt ceremoniális pozíciót egy úgynevezett Szövetségi Gyűlés választja. Von der Leyen pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) dominálni fogja ezt a testületet, mivel ők rendelkeznek a legtöbb mandátummal a Bundestagban és a legtöbb nagy német tartományban is. Ez megnyitja annak lehetőségét, hogy a CDU/CSU kivezesse Von der Leyent a brüsszeli pozíciójából.

Németország még soha nem választott női elnököt, és Friedrich Merz kancellár korábban kijelentette, hogy azt szeretné, ha a következő államfő nő lenne. Von der Leyen a CDU legjelentősebb női politikusa, leszámítva Merz régi riválisát, Angela Merkelt, a korábbi kancellárt.

Von der Leyen talán kitölti mandátumát, akár jó, akár rossz vége lesz, de lehet, hogy eszébe jut Enoch Powell brit politikus hírhedt mondása: „minden politikai karrier kudarccal végződik” – és még idejében igyekszik méltósággal távozni a színpadról, mielőtt erre rákényszerítenék.