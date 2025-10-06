Az EU ma gyengébb, mint valaha – Von der Leyennek távoznia kell!

Hírlevél

Az Európai Unió ma gyengébb, mint valaha. Az Európai Bizottság által kezdeményezett hibás döntések sora teszi tönkre a kontinens gazdaságát, fenyegeti a polgárok biztonságát és kezdi ki a tagállami szuverenitást – jelentette ki Gál Kinga felszólalásában az Európai Parlamentben. A Fidesz EP-képviselője, a Patrióták Európáért-frakció első alelnöke az Ursula von der Leyen bizottsági elnök ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány vitáján szólalt fel.
Ursula von der LeyenPatrióták EurópáértGál Kinga

Mint ismert, Ursula von der Leyen ellen két egymástól független bizalmatlansági indítványt is benyújtottak az Európai Parlamentben. Ezek közül az egyiket a Patrióták nyújtották be Von der Leyen felháborító évértékelő beszéde után, amelyben több szó esett Ukrajnáról és a háború további elhúzásáról, mint az európai polgárok problémáiról.

Gál Kinga Ursula von der Leyent megszólítva úgy fogalmazott:

Ön a mielőbbi béke helyett még több fegyvert és szankciót sürget, a határaink védelme helyett egy rossz migrációs paktumot erőltet. A zöld megállapodással, rossz kereskedelmi megállapodásokkal meggyengítette Európa versenyképességét, magukra hagyva a családokat, gazdákat és vállalkozásokat. Ukrajna gyorsított csatlakozásával veszélyezteti az unió biztonságát és gazdaságát. 

Mint fogalmazott: a demokrácia alapelveinek, a szabályoknak a betartása és betartatása ideológiai alapú lett, miközben a Bizottság elnökének működéséből hiányzik az átláthatóság és az elszámoltathatóság, a jogállamiságot politikai fegyverként használják. 

Visszatartanak uniós forrásokat és kettős mércét alkalmaznak demokratikusan megválasztott kormányokkal szemben. A vélemények sokszínűsége helyett a más vélemények elhallgattatása zajlik. Ön az Unió helyzetét elemző beszédében megerősítette, nem kíván irányt változtatni. Mindez árt az európai együttműködésnek. Ez az Európai Bizottság mára maga lett a probléma

– jelentette ki Gál Kinga, és hozzátette: a polgárok bizalma folyamatosan csökken. 

Mi, patrióták épp Európa érdekében változást követelünk. Üzenetünk világos: ideje távozni!

– zárta felszólalását a politikus. 

 

 

