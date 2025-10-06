Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak

Ursula von der Leyen

„Távozz, Ursula!” – fellázadtak a Patrióták Európa tönkretevője ellen

Az e heti bizalmatlansági szavazás előtt videóban hívják fel a figyelmet a Patrióták Európáért képviselői az Európai Bizottság elnökének bűnlajstromára. A Patrióták szerint a konklúzió egyértelmű: ideje, hogy Von der Leyen távozzon.
Ursula von der LeyenPatrióták Európáértbizalmatlansági indítvány

Ideje menni – szólították fel a Patrióták Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, aki két egymástól független bizalmatlansági indítvánnyal is szembenéz az Európai Parlamentben. Ezek közül az egyiket a Patrióták nyújtották be Von der Leyen felháborító évértékelő beszéde után, amelyben több szó esett Ukrajnáról és a háború további elhúzásáról, mint az európai polgárok problémáiról.

A Patrióták bizalmatlansági indítvány nyújtottak be Von der Leyen ellen
A Patrióták bizalmatlansági indítvány nyújtottak be Von der Leyen ellen (Fotó: AFP)

Az Európai Bizottság elnöke „nem csak a Zöld Megállapodást erőltette – hanem romboló golyóként csapott le Európa autóiparára. Munkahelyek szűntek meg, az innováció megfulladt, a fogyasztókat pedig megbüntették – mindezt az ideológia nevében, a valóságot figyelmen kívül hagyva”  – írja a Patrióták frakciója a közösségi médiában.

Egy videós összeállítás is készült, amelyben a Patrióták képviselői sorra veszik Ursula von der Leyen Európát megnyomorító lépéseit.

A Pfizergate a generáció botránya, és Ursula von der Leyen bűnös benne, így mennie kell

– hangzik el a felvételen.

Elhagyott földek, bezárt gyárak, csődbe ment családok, Ursula von der Leyennek távoznia kell

– folytatódik a videó.

Az európai civilizáció számunkra szent. Ursula von der Leyen földbe tiporja. Távoznia kell

– hangsúlyozzák a képviselők.

A nők nincsenek biztonságban az utcákon, az edzőtermekben, az öltözőkben az iskolákban – hívják fel a figyelmet. A Mercosur megállapodás az európai gazdák, az európai emberek elárulása – teszik hozzá.

Von der Leyen a háborúról beszél, a Patrióták a békéről. Az őrizetlen határok miatt a tömeges illegális migráció meggyengítette a nemzeteinket, a biztonságunkat, az identitásunkat – hívják fel a figyelmet.

Az infláció lerombolja a vásárlóerőt, a családok alig tudnak megélni. A zöld egyesítés nem zöld, romboláshoz vezet.

Európa igazságot érdemel, nem korrupciót. Milliók nevében mondjuk: Ursula von der Leyennek távoznia kell

– szögezik le a videóban a Patrióták.

 

