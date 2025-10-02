Íme Von der Leyen megosztó újrafegyverkezési terve

Koppenhágába érkeztek az európai vezetők tárgyalni egyebek mellett azokról a közelmúltbeli incidensekről, amikor különböző országok, többek között Dánia felett drónokat észleltek. A szolidaritás és az erő megmutatkozott: lengyel, svéd, francia, finn, holland, brit, amerikai és ukrán hadihajók is kikötöttek Dániában. Ennek ellenére az uniós fővárosok továbbra is küzdenek a biztonsági erőfeszítések összehangolásával. Ursula von der Leyen 2030-ig szóló újrafegyverkezési terve megosztja a tagállamokat.

Ursula von der Leyen 2030-ig szóló újrafegyverkezési terve megosztja a tagállamokat (Fotó: AFP)

Az új hibrid támadások közepette az európaiak elkezdtek komolyabban gondolkodni a védelemről: az orosz–ukrán háború negyedik évében azonban az európai védelem még mindig nem áll készen

– írja a Le Monde. A francia lap kiemeli: évekkel a háború kezdete után sem épült ki következetes európai védelem, miközben Kijev támogatásának kérdése egyre sürgetőbb.

Ursula von der Leyen 2030-ig szóló újrafegyverkezési terve megosztja a tagállamokat

Petteri Orpo finn miniszterelnök nagyobb európai szolidaritást sürgetett. Dán kollégája, Mette Frederiksen arra figyelmeztetett, hogy az EU már ma is „hibrid hadviseléstől” szenved: migrációs manipulációtól, kibertámadásoktól, drónoktól, valamint kábelek és csővezetékek ellen elkövetett szabotázstól.

Oroszország próbára tesz minket, és ez így is fog folytatódni. A második világháború vége óta a legveszélyesebb helyzetben vagyunk

— mondta Frederiksen.

Ukraine’s President Zelenskyy arrives in Denmark for the European Political Community summit, meeting leaders including PM Mette Frederiksen to discuss Russian airspace violations, EU support, and Ukraine’s EU membership bid. #Ukraine #EPCSummit #Europe pic.twitter.com/o99r4sxIuI — Evoclique (@Evoclique_) October 2, 2025

Éppen ezért Koppenhágában a védelem kérdése áll a tárgyalások középpontjában. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már bemutatott egy tervet az európai újrafegyverkezésre 2030-ig, ám Gitanas Nauseda litván elnök cselekvésre szólít fel, mondván, hogy „a dokumentumok nem veszik figyelembe a drónokat”.

Mi áll az ütemtervben?

Négy fő projektet emel ki: egy „drónfalat”, a keleti szárny megfigyelését, egy légvédelmi pajzsot és egy űrvédelmi pajzsot. Ezt kiegészíti egy uniós költségvetési terv, amely a beruházásokat hivatott elősegíteni és a katonai kiadások növelését irányozza elő az egész kontinensen.

A javaslat azonban heves ellenkezést váltott ki Franciaországban, Olaszországban és Németországban: ezek az államok úgy vélik, hogy az Európai Bizottság elnöke nem alkalmas a védelmi ügyek vezetésére.

Egyebek közt attól tartanak, hogy az EB figyelemmel kísérné és központosítaná az európai hadseregek megerősítését, miközben egyes országok továbbra is szeretnék megtartani az irányítást a nagyobb katonai projektek felett.

Von der Leyen viszont vállalta a koordinátor és közvetítő szerepét, és igyekszik meggyőzni a tagállamokat, hogy az intézkedések az európai érdeket szolgálják.

A kis országok — amelyeknek kevés vagy egyáltalán nincs védelmi iparuk — támogatják a kezdeményezést, mert úgy látják, hogy ez javítja majd az európai koordinációt, például a beszerzések terén.