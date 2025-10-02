Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Horogkereszttel a karján a Fideszt bírálja a Tisza új arca

EU-csúcs

Íme Von der Leyen megosztó újrafegyverkezési terve

27 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az európai vezetők Koppenhágában gyűltek össze, hogy megvitassák a kontinens védelmének jövőjét a hibrid támadások és az ukrajnai háború árnyékában. Ursula von der Leyen újrafegyverkezési terve megosztó: a kisebb országok üdvözlik a szorosabb közös együttműködést, míg a nagyhatalmak – Franciaország, Németország és Olaszország – attól tartanak, hogy Brüsszel túlságosan nagy befolyáshoz jutna a védelmi ügyekben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
EU-csúcsorosz-ukrán háborúvédelemdrónUrsula von der Leyenháború

Koppenhágába érkeztek az európai vezetők tárgyalni egyebek mellett azokról a közelmúltbeli incidensekről, amikor különböző országok, többek között Dánia felett drónokat észleltek. A szolidaritás és az erő megmutatkozott: lengyel, svéd, francia, finn, holland, brit, amerikai és ukrán hadihajók is kikötöttek Dániában. Ennek ellenére az uniós fővárosok továbbra is küzdenek a biztonsági erőfeszítések összehangolásával. Ursula von der Leyen 2030-ig szóló újrafegyverkezési terve megosztja a tagállamokat.

Ursula von der Leyen (B) és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen 2030-ig szóló újrafegyverkezési terve megosztja a tagállamokat (Fotó: AFP)

Az új hibrid támadások közepette az európaiak elkezdtek komolyabban gondolkodni a védelemről: az orosz–ukrán háború negyedik évében azonban az európai védelem még mindig nem áll készen

– írja a Le Monde. A francia lap kiemeli: évekkel a háború kezdete után sem épült ki következetes európai védelem, miközben Kijev támogatásának kérdése egyre sürgetőbb.

Ursula von der Leyen 2030-ig szóló újrafegyverkezési terve megosztja a tagállamokat

Petteri Orpo finn miniszterelnök nagyobb európai szolidaritást sürgetett. Dán kollégája, Mette Frederiksen arra figyelmeztetett, hogy az EU már ma is „hibrid hadviseléstől” szenved: migrációs manipulációtól, kibertámadásoktól, drónoktól, valamint kábelek és csővezetékek ellen elkövetett szabotázstól. 

Oroszország próbára tesz minket, és ez így is fog folytatódni. A második világháború vége óta a legveszélyesebb helyzetben vagyunk

— mondta Frederiksen. 

Éppen ezért Koppenhágában a védelem kérdése áll a tárgyalások középpontjában. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már bemutatott egy tervet az európai újrafegyverkezésre 2030-ig, ám Gitanas Nauseda litván elnök cselekvésre szólít fel, mondván, hogy „a dokumentumok nem veszik figyelembe a drónokat”.

Mi áll az ütemtervben? 

Négy fő projektet emel ki: egy „drónfalat”, a keleti szárny megfigyelését, egy légvédelmi pajzsot és egy űrvédelmi pajzsot. Ezt kiegészíti egy uniós költségvetési terv, amely a beruházásokat hivatott elősegíteni és a katonai kiadások növelését irányozza elő az egész kontinensen.

A javaslat azonban heves ellenkezést váltott ki Franciaországban, Olaszországban és Németországban: ezek az államok úgy vélik, hogy az Európai Bizottság elnöke nem alkalmas a védelmi ügyek vezetésére. 

Egyebek közt attól tartanak, hogy az EB figyelemmel kísérné és központosítaná az európai hadseregek megerősítését, miközben egyes országok továbbra is szeretnék megtartani az irányítást a nagyobb katonai projektek felett.

Von der Leyen viszont vállalta a koordinátor és közvetítő szerepét, és igyekszik meggyőzni a tagállamokat, hogy az intézkedések az európai érdeket szolgálják.

A kis országok — amelyeknek kevés vagy egyáltalán nincs védelmi iparuk — támogatják a kezdeményezést, mert úgy látják, hogy ez javítja majd az európai koordinációt, például a beszerzések terén.

Emlékeztetőül: szeptember 30-án Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy az ukrán fegyveres erők missziót telepítenek Dániába, hogy megosszák drónvédelemmel kapcsolatos tapasztalataikat. Ezek a tapasztalatok később a jövőbeli európai „Drónfal” kulcsfontosságú elemévé válhatnak. 

Kapcsolódó cikkek:

A „Drónfal” célja egy közös pajzs létrehozása a pilóta nélküli repülőgépek hatékonyabb felderítésére, nyomon követésére és elfogására, amikor azok átlépik az EU légi határait. 

Nem fizikai akadályról van szó, hanem egy összehangolt drónkövető rendszerek hálózatáról, amely jobb információ- és adatcserét biztosít — és amelybe lehetséges, hogy radarok és akusztikus érzékelők is integrálódnak – számolt be róla a ZN.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!