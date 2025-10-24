Vucsics szerint Trump és Putyin átrajzolják a térképet

A szerb elnök a köztelevízió vendége volt, ahol beszélt a budapesti békecsúcsról és Amerika és Oroszország jövőbeni céljairól is. Alekszandar Vucsics szerint nem kérdés, hogy a két nagyhatalom egy új világtérképet akar rajzolni – írja a Blic.

Vucsics szerint már csak néhány kérdés maradt a nagyhatalmak között

Fotó: AMIR HAMZAGIC / ANADOLU

A szerb elnök a műsorban kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Oroszország elnökei, Donald Trump és Vlagyimir Putyin, másfajta világtérképet akarnak készíteni politikai, gazdasági, energetikai téren, és hogy nem csak Ukrajnáról fognak beszélni. Vucsics egyúttal elmondta, hogy véleménye szerint sem Trump, sem Putyin nem rajong az Európai Unióért, így nem véletlen, hogy Budapestet jelölték ki a tárgyalás helyszíneként.

A szerb elnök szerint épp ezért nem is lehet kérdés, hogy az EU vezetése mindent megtesz majd azért, hogy ez a találkozó ne Magyarországon jöjjön létre.

Vucsics szerint vannak még vitatott kérdések, ugyanakkor szerinte Putyin kész engedményeket tenni Zaporizzsjában és Herszonban, azonban az orosz elnök igényt tart Krasznij Liman, Verszk, Konsztantinyovka, Szlavjanszk, Kramatorszk településekre. Az elnök szerint ugyanakkor ennek mentén az is látszik, hogy mi az ukránok taktikája.

Vucsics szerint ugyanis egyértelmű, hogy Putyin a konfliktus lezárását szeretné a megszerzett területek elismerésével, míg az ukránok nyilvánvalóan az időt húzzák.

Trump és Putyin Vucsics szerint a jövőben megbeszélik majd a saját ügyeiket is, mint amilyen az Antarktisz kérdése, a Bering-szoroson keresztüli kereskedelem, a ritka fémek, nyersanyagok, olaj, gáz és minden más megosztásának a kérdése. A szerb elnököt egyúttal arról is kérdezték, hogy átengedné-e az orosz elnök gépét egy budapesti találkozó esetén. Vucsics szerint habár eddig nem érkezett ilyen kérés, de természetesen megtenné.