Nagy a baj: Moszkva eszkalációra figyelmeztet

Washington a WSJ értesülései szerint fontolgatja, hogy Tomahawk cirkálórakétákat és úgynevezett Barracuda típusú lőszereket is átadjon az ukrán erőknek. Végleges döntés ugyanakkor egyelőre nem született a fegyverszállításokról, írja a TASZSZ.

Vaszilij Nebenzja, Oroszország ENSZ-nagykövete (Fotó: AFP/Angela Weiss)

Washington lépésére Moszkva élesen reagált

Vaszilij Nebenzja, Oroszország ENSZ-nagykövete figyelmeztetett: Moszkva választ fog adni, ha az Egyesült Államok Tomahawk rakétákkal látja el Kijevet.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a héten szintén úgy nyilatkozott, hogy a kérdésben még nincs végső döntés, de a Kreml biztos abban, hogy a fegyverek esetleges bevetése nem változtatná meg a háború menetét.

Újabb eszkalációs lépés?

Az amerikai hírszerzési és fegyverzeti támogatás újabb lépést jelenthet az orosz–nyugati konfrontációban. Moszkva korábban többször hangsúlyozta: minden olyan nyugati katonai segítséget, amely közvetlen oroszországi célpontokat érint, a háború eszkalációjaként értelmez.