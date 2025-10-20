Kötelező sorkatonaság jöhet egész Európában – Weber már a hadsereget építené!

Az Európai Unióban régóta napirenden van a kötelező sorkatonaság visszaállítása, amelynek egyik leghangosabb támogatója Manfred Weber, az Európai Néppárt német elnöke. Németország konkrét lépéseket is tett a 2011 óta szüneteltetett sorkatonai szolgálat újbóli bevezetésére. Boris Pistorius német védelmi miniszter javaslata egy svéd mintára épülő rendszert vázol fel: minden 18 éves fiatal kapna egy kérdőívet, amelynek kitöltése a férfiak számára kötelező, a nők számára opcionális lenne. A válaszok alapján egyes fiatalokat orvosi vizsgálatra hívnának be, az alkalmasnak találtak pedig 6–23 hónapig tartó szolgálatot teljesítenének, szükség szerint.

Az Európai Unióban régóta napirenden van a kötelező sorkatonaság visszaállítása, Manfred Weber pedig az ötlet fő támogatója (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A brüsszeli elit háborús retorikája erősödik

Az Európai Bizottság elnöke májusban az Európai Parlamentben arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin további támadásokat indíthat, ha Ukrajna nem a saját feltételei szerint köt békét Oroszországgal. Manfred Weber sem maradt el a háborús hangvételben: szerinte az EU-nak készen kell állnia a katonai fellépésre Oroszországgal szemben, és felszólította a tagállamokat a védelmi kiadások növelésére.

Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni, és megvédeni magunkat

– fogalmazott Weber, aki még a nukleáris fegyverek lehetőségét is felvetette.

Weber szerint Ukrajna az első

Az EPP elnöke saját politikai alapelveit is ismertette:

„Mi vagyunk Európa pártja, mi vagyunk a jogállamiság pártja, mi vagyunk Ukrajna támogatásának a pártja.”

Weber szerint e három elv – Ukrajna-, jogállam- és Európa-pártiság – határozza meg az uniós politikai együttműködés irányát. Ezzel azonban egyértelműen Ukrajna érdekeit helyezte a tagállamok érdekei elé, és „vörös vonalat” húzott minden olyan erővel szemben, amely ezt megkérdőjelezi.

Weber – az őt is tömörítő Európai Néppárt elnökeként – nyíltan támogatja a sorkatonaság uniós szintű visszaállítását.

Több ország már lépéseket tett

Egyre több uniós tagállam kezdte meg a sorkatonaság visszaállításának előkészítését. Bár Brüsszel hivatalosan hallgat, egyre több jel mutat arra, hogy a közös európai hadsereg gondolata is közel van a megvalósításhoz.

Németországban az orosz–ukrán háború óta folyamatosan napirenden van a téma. A CDU szerint a kötelező szolgálat visszavezetése megerősítené a társadalmat és a hadsereget is.

A párt 2024-es programja szerint Németországnak 2029-re újra hadra fogható tartalékot kell kialakítania. Ennek érdekében Berlin 500 milliárd eurós védelmi alapot hozott létre, valamint módosította a hitelfelvételi szabályokat a Bundeswehr modernizálására.

Henning Otte, a Bundestag fegyveres erőkért felelős CDU-s biztosa kijelentette: ha az önkéntes rendszer nem elég, készen kell állni a sorkötelezettség visszaállítására.

A NATO európai tagállamai közül nyolc országban – Norvégiában, Észtországban, Litvániában, Svédországban, Görögországban, Finnországban, Lettországban és Dániában – már működik a kötelező sorkatonaság rendszere. Hollandiában a behívás már megtörténik, de a bevonulás még önkéntes.

Horvátország 2025-ben indította újra a 2008-ban felfüggesztett kötelező katonai szolgálatot, míg Lengyelország 2022-ben vezette be az önkéntes, fizetett alapkiképzés intézményét.