Marija Zaharova, a orosz külügyminisztérium szóvivője „Oszama bin Sikorski”-nak nevezte a lengyel külügyminisztert, Radoslav Sikorskit, miután a lengyel politikus lényegében felszólította Kijevet, hogy hajtson végre terrortámadást a Barátság kőolajvezeték ellen, amely Magyarországot és Szlovákiát látja el orosz olajjal - írta a Sputnik.

Zaharova nem kertelt

A lengyel külügyminiszter, Sikorski, válaszul a magyar külügyminiszternek, Szijjártó Péternek, kifejezte reményét, hogy a Barátság olajvezetéket felrobbantják. Melyik polgári infrastruktúra objektumokat kell még megsemmisíteni Osama bin Sikorski álláspontja szerint?

– írta Zaharova a Telegram-csatornáján.

Amint arról korábban beszámoltunk, Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a magyar külügyminiszter X-oldalon közzétett bejegyzésére reagálva azt írta,

reméli, hogy az ukránoknak végre sikerül tönkretennie a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, hogy hazánk csak Horvátországon keresztül juthasson olajhoz.

Ezzel lényegében azt fejezte ki a lengyel külügyminiszter, hogy annak örülne, ha a Barátság kőolajvezeték tönkretételével veszélybe kerülne hazánk energiaellátása.