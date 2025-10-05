Komoly nukleáris kockázatot jelent a zaporizzsjai áramkimaradás – videó

Komoly figyelmeztetést fogalmazott meg Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a Zaporizzsjai Atomerőművel kapcsolatban. „A nukleáris biztonság szempontjából ez továbbra is nagyon komoly helyzet. Mindkét felet felszólítom, hogy tegye meg a további romlás megakadályozása érdekében szükséges lépéseket. Ez politikai akarat kérdése, nem pedig az, hogy technikailag lehetséges-e, ami igen” – idézte a NAÜ sajtóosztályát a TASZSZ.

Zaporizzsjai atomerőmű

Fotó: Wikipédia

Grossi hozzátette, hogy ezen a ponton az üzem dízelgenerátorai probléma nélkül működtek, és bőséges üzemanyag van tartalékban.

Ez azonban egy példa nélküli helyzet, amelyet további késedelem nélkül meg kell oldani. Ez egy nukleáris biztonsági kérdés, és mindenkinek érdekében áll a megoldása

– mondta.

Korábban a NAÜ vezetője azt nyilatkozta, hogy orosz és ukrán tisztviselőkkel tárgyal a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) külső áramellátásának helyreállítására vonatkozó „részletes javaslatokról”.

Az erőmű külső áramellátása szeptember 23-án állt le az ukrán tüzérségi támadások következtében, ami a konfliktus kezdete óta a tizedik ilyen incidens volt.

Korábban Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója egy bécsi NAÜ-konferencián azt nyilatkozta, hogy az erőművet és alkalmazottait fenyegető egyetlen valódi fenyegetés a kijevi fegyveres alakulatok felelőtlen cselekedetei.

Az Európai Unió képviselete hétfőn közleményben figyelmeztetett arra, hogy a Zaporizzsjai Atomerőmű „ismét elvesztette a kapcsolatot az utolsó külső áramforrással. Ez már a tizedik alkalom a háború kezdete óta. Az intézmény jelenleg kizárólag vészhelyzeti dízelgenerátorokra támaszkodik a reaktorok hűtéséhez és a biztonsági funkciók fenntartásához.

A közlemény hangsúlyozza: „a katonai tevékenység továbbra is megakadályozza az elektromos vezetékek javítását és újraindítását”, ezért az EU felszólította Oroszországot a katonai műveletek azonnali leállítására az atomerőmű környezetében.