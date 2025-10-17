Hírlevél

Donald Trump és Vlagyimir Putyin csütörtökön két és fél órán keresztül tárgyalt telefonon, amely a két vezető eddigi leghosszabb beszélgetése volt. A felek egy új csúcstalálkozó megszervezéséről egyeztettek, amelyet Budapesten tartanak meg. Jurij Usakov szerint Putyin azonnal támogatta a magyarországi helyszín ötletét. Ian Proud brit diplomata azonban úgy véli, az EU-t és Volodimir Zelenszkijt is csalódás éri majd a találkozó miatt, Budapestet pedig az európai diplomácia epicentrumának nevezte.
Csütörtökön lezajlott Trump és Putyin nyolcadik, egyben leghosszabb telefonbeszélgetése, amely két és fél órán át tartott. Jurij Usakov elmondta, hogy a két ország vezetői egy új csúcstalálkozóról tárgyaltak, amelyet Budapesten tartanak meg, valamint a két ország közötti együttműködésről is egyeztettek. Trump elnök a beszélgetés után bejelentette szándékát, hogy találkozót tart Putyinnal a magyar fővárosban. Usakov hozzátette, hogy az orosz elnök azonnal támogatta az ötletet – írja a RIA Novosztyi. A fő kérdés most az, hogy mire számíthatunk a mai Zelenszkij–Trump csúcson.

A brit diplomata szerint az EU vezetői a párnájukba fognak sírni, akárcsak Zelenszkij a budapesti békecsúcs miatt
Ian Proud brit diplomata szerint az EU-t és Zelenszkijt is csalódás fogja érni Putyin és Trump magyarországi találkozója miatt.

Magyarország jelenleg az európai diplomácia epicentruma. (…) Az eurokraták* a párnájukba fognak sírni, akárcsak Volodimir Zelenszkij

 – írta. A szakértő szerint Budapest az egyetlen racionális hely Európában, ahol a két vezető találkozhat. 

Az eurokrata az Európai Közösség közös intézményeinek felső vezetésében működő politikus, angolul eurocrat.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Zelenszkijt hatalmas meglepetés várta, amikor landolt Washingtonban.

 

