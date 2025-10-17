Csütörtökön lezajlott Trump és Putyin nyolcadik, egyben leghosszabb telefonbeszélgetése, amely két és fél órán át tartott. Jurij Usakov elmondta, hogy a két ország vezetői egy új csúcstalálkozóról tárgyaltak, amelyet Budapesten tartanak meg, valamint a két ország közötti együttműködésről is egyeztettek. Trump elnök a beszélgetés után bejelentette szándékát, hogy találkozót tart Putyinnal a magyar fővárosban. Usakov hozzátette, hogy az orosz elnök azonnal támogatta az ötletet – írja a RIA Novosztyi. A fő kérdés most az, hogy mire számíthatunk a mai Zelenszkij–Trump csúcson.

A brit diplomata szerint az EU vezetői a párnájukba fognak sírni, akárcsak Zelenszkij a budapesti békecsúcs miatt

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Budapesti békecsúcs

Ian Proud brit diplomata szerint az EU-t és Zelenszkijt is csalódás fogja érni Putyin és Trump magyarországi találkozója miatt.

Magyarország jelenleg az európai diplomácia epicentruma. (…) Az eurokraták* a párnájukba fognak sírni, akárcsak Volodimir Zelenszkij

– írta. A szakértő szerint Budapest az egyetlen racionális hely Európában, ahol a két vezető találkozhat.

Az eurokrata az Európai Közösség közös intézményeinek felső vezetésében működő politikus, angolul eurocrat.

