Ukrajna

Nem tetszik a budapesti békecsúcs Zelenszkijnek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az ukrán elnök megjegyezte, hogy szerinte Orbán Viktor miniszterelnök semmilyen támogatást nem nyújt Ukrajna irányába. Elmondása szerint Ukrajna készen áll a béketárgyalásokra – akár Budapesten is –, amennyiben azok eredményesek lesznek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságírók kérdéseire válaszolt.
UkrajnaBudapesti békecsúcsOrbán ViktorZelenszkijMagyarország

„Nem a helyszínnel van a baj, hanem Magyarország vezetőjével – ő blokkolja Ukrajnát. Ha lesznek eredmények, akkor bárhol folyhat a béketárgyalás. A lényeg a háború befejezése” – fogalmazott Zelenszkij. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy Kijev nem ismeri egy esetleges találkozó pontos formátumát és szerintük Orbán Viktor továbbra sem mutat pozitív hozzáállást Ukrajna irányába – írja a comments.ua.

A budapesti békecsúcs akadálya: Zelenszkij?
Fotó: BENOIT DOPPAGNE / Belga

Ezenkívül egy másik történelmi dokumentum is kapcsolódik ehhez az országhoz – a hatástalan Budapesti Memorandum. 

Nem igazán hiszek ennek a megállapodásnak a tisztaságában. De ha ez egy háromoldalú találkozó a háború lezárása érdekében, akkor készen állunk, szinte a helyszíntől függetlenül, kivéve Oroszországot vagy Belarussziát

 – tette hozzá az ukrán elnök. 

Korábban arról is írtunk, hogy új hírek érkeztek a budapesti békecsúcs kapcsán: közel a diplomáciai megoldás.

 

