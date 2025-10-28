Nem tetszik a budapesti békecsúcs Zelenszkijnek

„Nem a helyszínnel van a baj, hanem Magyarország vezetőjével – ő blokkolja Ukrajnát. Ha lesznek eredmények, akkor bárhol folyhat a béketárgyalás. A lényeg a háború befejezése” – fogalmazott Zelenszkij. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy Kijev nem ismeri egy esetleges találkozó pontos formátumát és szerintük Orbán Viktor továbbra sem mutat pozitív hozzáállást Ukrajna irányába – írja a comments.ua.

A budapesti békecsúcs akadálya: Zelenszkij?

Fotó: BENOIT DOPPAGNE / Belga

Ezenkívül egy másik történelmi dokumentum is kapcsolódik ehhez az országhoz – a hatástalan Budapesti Memorandum.

Nem igazán hiszek ennek a megállapodásnak a tisztaságában. De ha ez egy háromoldalú találkozó a háború lezárása érdekében, akkor készen állunk, szinte a helyszíntől függetlenül, kivéve Oroszországot vagy Belarussziát

– tette hozzá az ukrán elnök.

