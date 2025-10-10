Zelenszkij „cinikus és előre megtervezett támadásként” jellemezte az orosz erők éjszakai offenzíváját

Az éjszaka folyamán Oroszország nagyszabású támadást hajtott végre Ukrajna ellen, főként az ország energetikai létesítményeit célozva. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon reagálva kiemelte, hogy az akció „cinikus és előre megtervezett”, célja pedig, hogy megnehezítse az ukránok mindennapjait és megvonja tőlük a normális élethez szükséges feltételeket.

Zelenszkij ukrán elnök „cinikus és szándékos támadásnak” nevezte az orosz erők Ukrajna elleni nagyszabású éjszakai támadását Fotó: AFP

A támadás keretében több mint 450 drónt és 30 rakétát indítottak különböző ukrán városok és régiók ellen. Az akció következtében több mint húszan megsérültek, és tragikus módon egy gyermek is életét vesztette Zaporizzsjában.

Zelenszkij: Az érintett energetikai infrastruktúra helyreállítása már folyamatban van

Áramszünetek vannak Kijevben, Donyeckben, Csernyihivben, Cserkasziban, Harkovban, Szumiban, Poltavai és Odesszai területeken, míg Zaporizzsja, Kirovohrad és Herszon megyékben a szakemberek már dolgoznak az áram visszaállításán.

A polgári energetikai rendszerek a fő célpontjai az orosz támadásoknak, különösen a fűtésszezon előtt. Az emberek védelméhez határozott nemzetközi cselekvésre van szükség, nem csupán szavakra. Az Egyesült Államoknak, Európának és a G7 országainak támogatnia kell a légvédelmi rendszerek szállítását és a szankciók érvényesítését

– hangsúlyozta az elnök.

Much of Kyiv was plunged into darkness after Russian missile and drone strikes targeted Ukraine’s energy infrastructure.



In Zaporizhzhia, a child was killed and at least nine civilians were injured as strikes tore through residential areas.https://t.co/b8U88fSZlA — KyivPost (@KyivPost) October 10, 2025

A Dnyipropetrovszki régióban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el, Kijev több kerületében pedig teljes áramszünet van. A Cserkaszi régióban egy lelőtt rakéta repeszei egy toronyházat rongáltak meg, az energiaellátó berendezésekben keletkezett károk pedig további részleges áramszüneteket okoztak. Az UNIAN beszámolója szerint az ellenséges tüzérségi támadások a gázinfrastruktúrát is érintették, tovább súlyosbítva az ukrán lakosság helyzetét.

A támadások illeszkednek Oroszország hónapok óta tartó stratégiájába, amely a tél közeledtével Ukrajna energetikai infrastruktúrájának megbénítását célozza.

Az orosz csapások már most megsemmisítették az ország földgáztermelő kapacitásának több mint felét. Tegnap írtunk arról is, hogy feszült a helyzet a Harkovi régióban, egy különleges rohamcsapat érkezett a területre.