Volodimir Zelenszkij és Ukrajna folytatja az orosz-ukrán háborút. Az értelmetlen vérontásnak pedig napról napra egyre több áldozata van. A kényszersorozások mindennaposak a Brüsszel által agyondicsért demokráciában.

Ursula Von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Zelenszkij emberrablói senkit nem kímélnek

A közösségi médiában számtalan felvétel árulkodik az ukrán toborzók brutalitásáról.

A helyi lakosságnak azonban elege van. Ezúttal Odesszában lázadtak fel, s mentették meg egy fiatal életét. A videóhoz kapcsolódó bejegyzésben az áll:

Odesszában az emberek megmentették azt a fiút, akit a TCK buszra akart rakni.

Ukrajnában 2025. január 1. és szeptember 30. között összesen 2318 ügyet jegyeztek fel, amelyek a sorkatonai szolgálat megkerülésével álltak kapcsolatban, ezek közül 953 esetben vádat is emeltek. Emellett 395 esetben rögzítették a katonai nyilvántartás megkerülését, és 345 ügyben történt vádemelés – derül ki az Ukrán Nemzeti Rendőrség adataiból, amelyeket a TASZSZ ismertetett.