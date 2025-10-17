Zelenszkij és Trump már tárgyal a Fehér Házban + videó

Megérkezett az ukrán elnök a Fehér Házba, ahol az elkövetkezendő órákban Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal majd. Volodimir Zelneszkij továbbra is abban reménykedik, hogy Trump jóváhagyja a Tomahawk robotrepülőgépek szállítását Ukrajna számára. Zelenszkij azonban nem lehet nyugodt, miután a hírek szerint csak Washingtonba érve értesült a tervezett Trump–Putyin találkozóról Budapesten.

Zelenszkij továbbra is Tomahawkokat akar

Fotó: BRYAN DOZIER / NurPhoto

Az ukrán elnök érkezése után Donald Trump és Zelenszkij újságírói kérdésekre válaszolt a kétoldalú találkozó kezdete előtt. Ennek során Donald Trump hangsúlyozta, hogy habár kormánya csak megörökölte ezt a háborút a Biden–adminisztrációtól, mindenképpen le akarja zárni a konfliktust.

Túl sok ember halt már meg ebben a háborúban.

– fogalmazott az elnök.

Zelenszkij a találkozó előtt arról beszélt, hogy hazája mindenképpen békét szeretne és készen áll a párbeszédre. Az ukrán elnök emellett azonban azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajnának óriási előrelépés lenne, ha kapnának a Tomahawk robotrepülőkből.

Donald Trump ennek kapcsán jelezte: súlyos eszkaláció lenne, ha Ukrajna mélyen orosz területeken belül hajtana végre csapásokat.

Emellett Trump szerint arra is figyelni kell, hogy az Egyesült Államok ne fogyjon ki a készletekből, hiszen ezt a fegyvertípust az amerikai haderő is használja.

Az amerikai elnök újságírói kérdésre elárulta, hogy miért Budapesten kerül majd sor a következő békecsúcsra. Donald Trump szerint ennek az az oka, hogy Orbán Viktort kedveli, valamint rendkívüli vezetőnek tartja, Magyarország pedig egy biztonságos ország. Az amerikai elnök hangsúlyozta, a magyar miniszterelnök kiváló munkát végez és kiváló házigazdája lesz a béketárgyalásnak.

Zelenszkij egy ponton jelezte, hogy Ukrajna „több ezer drónt” tudna biztosítani az Egyesült Államoknak, ha Washington engedélyezné a Tomahawk rakéták használatát, ez pedig az ukrán elnök szerint erősítené az amerikai ipart is. Trump szerint habár az Egyesült Államok is sok drónt gyárt, azonban az ukránoknak is nagy tapasztalata van ebben, ezek az eszközök pedig a modern háborúkban kulcsfontosságúak.

Az amerikai elnök egyébként jelezte, hogy beszélni fognak a Tomahawk robotrepülők kérdésről az ukrán elnökkel, azonban jobban szeretne a háború lezárásáról beszélni.