Rendkívüli

Zelenszkij beismerte: közel a vég!

Botrány

Őrjöngenek a sztárok a Forma-1 legostobább szabálya miatt

Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij ismét a hadiállapot és a mozgósítás meghosszabbítását javasolta Ukrajnában

Zelenszkij ukrán elnök a parlament elé terjesztette a hadiállapot és a mozgósítás meghosszabbítására vonatkozó javaslatát. A tervek szerint a jelenlegi szabályozást 90 nappal, 2026 februárjáig hosszabbítanák meg, ami már a 17. alkalom lenne az ukrán parlament történetében.
Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij két törvényjavaslatot nyújtott be a Verhovna Rada (Legfelsőbb Tanács) számára, amelyek a hadiállapot és az általános mozgósítás meghosszabbítását célozzák – írta az RBC-Ukrajna.

Zelenszkij ismét a hadiállapot és a mozgósítás meghosszabbítását javasolta Ukrajnában
Zelenszkij ismét a hadiállapot és a mozgósítás meghosszabbítását javasolta Ukrajnában Fotó: AFP

A 14128. és 14129. számú törvényjavaslatok a következőket tartalmazzák:

  • A hadiállapot meghosszabbítását Ukrajnában;
  • Az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását.

Jelenleg a hadiállapot és a mozgósítás november 5-ig van érvényben. A tervek szerint 90 nappal, 2026 februárjáig hosszabbítanák meg. Jaroszlav Zseleznyak ukrán parlamenti képviselő szerint a szavazás október 21-én, kedden várható.

Ez már a 17. alkalom lenne, hogy a parlament meghosszabbítja a hadiállapotot és a mozgósítást az orosz invázió kezdete óta.

KHARKIV, KHARKIV OBLAST, UKRAINE - AUGUST 08: Members of the Kharkiv Regional Recruitment Office (TCC) check out a civilian’s documentation as they are patrolling the streets at a city key location to find men on fighting age to be summoned to report to the recruiting office in Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine on August 08, 2024. TCC patrols set up random check points across the city aiming to recruit civilians between age 25 to 60 who intend to avoid conscription after the new mobilization law entered in force last May 18th. Narciso Contreras / Anadolu (Photo by Narciso Contreras / Anadolu via AFP)
A 25–60 év közötti férfiak, akik megfelelnek az orvosi vizsgálatnak, kötelezően részt vesznek a sorkatonai szolgálatban Fotó: AFP

A hadiállapot és a mozgósítás részletei

A hadiállapot különleges jogi helyzetet biztosít, amelyet fegyveres agresszió vagy támadás fenyegetése esetén alkalmaznak. 

Célja az ország szuverenitásának és területi integritásának védelme, valamint a lakosság biztonságának garantálása.

A 25–60 év közötti férfiak, akik megfelelnek az orvosi vizsgálatnak, kötelezően részt vesznek a sorkatonai szolgálatban, míg az orvosi végzettséggel rendelkező nők önkéntesen mozgósíthatók. A parlament legutóbb július 15-én hosszabbította meg a hadiállapotot és a mozgósítást.

