Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij két törvényjavaslatot nyújtott be a Verhovna Rada (Legfelsőbb Tanács) számára, amelyek a hadiállapot és az általános mozgósítás meghosszabbítását célozzák – írta az RBC-Ukrajna.

Zelenszkij ismét a hadiállapot és a mozgósítás meghosszabbítását javasolta Ukrajnában Fotó: AFP

A 14128. és 14129. számú törvényjavaslatok a következőket tartalmazzák:

A hadiállapot meghosszabbítását Ukrajnában;

Az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbítását.

Jelenleg a hadiállapot és a mozgósítás november 5-ig van érvényben. A tervek szerint 90 nappal, 2026 februárjáig hosszabbítanák meg. Jaroszlav Zseleznyak ukrán parlamenti képviselő szerint a szavazás október 21-én, kedden várható.

Ez már a 17. alkalom lenne, hogy a parlament meghosszabbítja a hadiállapotot és a mozgósítást az orosz invázió kezdete óta.

A 25–60 év közötti férfiak, akik megfelelnek az orvosi vizsgálatnak, kötelezően részt vesznek a sorkatonai szolgálatban Fotó: AFP

A hadiállapot és a mozgósítás részletei

A hadiállapot különleges jogi helyzetet biztosít, amelyet fegyveres agresszió vagy támadás fenyegetése esetén alkalmaznak.

Célja az ország szuverenitásának és területi integritásának védelme, valamint a lakosság biztonságának garantálása.

A 25–60 év közötti férfiak, akik megfelelnek az orvosi vizsgálatnak, kötelezően részt vesznek a sorkatonai szolgálatban, míg az orvosi végzettséggel rendelkező nők önkéntesen mozgósíthatók. A parlament legutóbb július 15-én hosszabbította meg a hadiállapotot és a mozgósítást.

Kapcsolódó cikkek: