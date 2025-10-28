A kétméteres verőember, akivel Zelenszkij együtt tölti az éjszakáit

Ukrajna demokráciáját nemcsak külső, hanem belső fenyegetés is veszélyezteti. Az egyik legnagyobb befolyással bíró alak a háború kitörése óta nem más, mint Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke. Jermak nemcsak Zelenszkij legközelebbi bizalmasa, hanem olykor még nála is nagyobb hatalommal bír. Az amerikai és ukrán források szerint Jermak lépései, bár néha politikai sikereket hoznak, egyre inkább aláássák Ukrajna demokratikus intézményeit és a háború lezárásához szükséges diplomáciai folyamatokat – írja a The American Conservative.
A médiaportál szerint az Egyesült Államok Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos politikája látszólag attól függ, hogy Donald Trump amerikai elnök éppen kit tart nagyobb akadálynak a béke útjában: az ukrán Volodimir Zelenszkijt vagy az orosz Vlagyimir Putyint. Ám Trumpnak lehet, hogy kevésbé ismert szereplőkre, például Jermakra kellene irányítania a figyelmét.
Oroszország 2022. februári inváziója óta Jermak akkora hatalomra tett szert, hogy befolyása mára eléri, sőt, néhol meghaladja Zelenszkij hatalmát.
Hatalmas befolyását arra használja, hogy ellenőrizze az információáramlást a kijevi vezetés és a nyugati fővárosok között, keményvonalas tárgyalási álláspontot erőltessen, és háttérbe szorítson olyan minisztereket, akik akadályozhatják befolyását. Állítólag igyekezett kiszorítani pozícióikból a háború szempontjából kulcsfontosságú embereket, köztük az ukrán katonai hírszerzés vezetőjét, Kirilo Budanovot is.
Jermak rendkívüli befolyása Zelenszkij felett túlnyúlik a háború aktuális kérdésein. A háború első heteiben Zelenszkijjel együtt bátorságot mutatott (vagy csak megragadott egy lehetőséget), amikor nem menekültek el Ukrajnából, de azóta egyre inkább veszélyezteti azokat az értékeket, amiért az ukránok harcolnak: a nyugati típusú demokrácia értékeit – olvasható a cikkben.
Jermak az ukrán elnök bírálóit orosz ügynököknek bélyegezte, állami intézményeket fordított politikai ellenfeleik ellen, akadályozta a korrupcióellenes küzdelmet és a kritikusok szerint új oligarchikus rendszert épített ki.
Jermak története nem a politikában kezdődött: ügyvéd, filmproducer és luxusdivatáruk importőre volt, amikor 2011-ben megismerkedett Zelenszkijjel, aki ekkor még színész volt. Gyorsan barátokká váltak; Jermak – aki nőtlen és gyermektelen – később azt mondta, lenyűgözte, ahogy Zelenszkij a családról beszélt. 2019-ben Jermak Zelenszkij kampánycsapatában dolgozott, majd a győzelem után a külpolitikai tanácsadója lett. Egy évvel később kinevezték az elnöki hivatal élére, amelyet azóta is irányít.
Zelenszkij együtt tölti az éjszakáit Jermakkal
A Financial Times újságírója, Christopher Miller szerint még az elnöki bunkerben is egymás közelében alszanak, miután éjszakába nyúlóan pingpongoznak vagy filmeket néznek, reggel pedig együtt edzenek. Ezután Jermak hosszú órákon át dolgozik az irodájában, két emelettel az ukrán elnök irodája alatt.
Ma már nincs út Zelenszkijhez Jermak megkerülésével. Ez a probléma
– mondta egy korábbi elnöki kabinetfőnök.
Amikor Zelenszkij két hete újabb találkozóra érkezett Washingtonba, Jermak már a kifutón várta. Ott ült Trump belső körének ebédjén is, közvetlenül Zelenszkij mellett. Az előkészületekben is aktívan részt vett, és azt remélte – tévesen –, hogy Trump Tomahawk rakétákat ad majd Ukrajnának. Több elemző szerint a találkozó, amely zárt ajtók mögött veszekedésbe torkollhatott, újabb bizonyítéka volt annak, hogy Jermak félreérti Washington működését, és rossz tanácsokat ad Zelenszkijnek.
Ez a kritika nem új. A Politico júniusi cikke szerint az amerikai politikai elit kétpárti megvetéssel tekint Jermakra, akit
tájékozatlannak, követelőzőnek és az amerikai tisztviselőkkel szemben udvariatlannak
tartanak.
Ám miközben Jermak politikai győzelmet arat, Ukrajnában a háborús helyzet romlik, és elemzők szerint tevékenysége a diplomáciai rendezést is egyre kevésbé teszi lehetővé. Kijev követelése, hogy Trump, Zelenszkij és Putyin hármasa egy trilaterális találkozón tárgyaljanak, feldühítette a Kremlt, amely inkább előzetes egyeztetéseket szeretne. Amerikai szakértők is fokozatos tárgyalásokat javasolnak, mivel valószínűtlen, hogy a három elnök közvetlenül meg tudna egyezni a békéről.
Trump viszont kedveli a nagy horderejű, elnöki szintű eseményeket, így Jermak számára ez lehetőséget adott arra, hogy Ukrajnát együttműködő félként tüntesse fel, Putyint pedig a béke akadályaként – ám ezzel valójában késleltette a háború lezárását célzó folyamatokat.
Jermak megerősítette hatalmát
A kabinetfőnök Ukrajnában háttérbe szorította Zelenszkij korábbi bizalmasait, saját embereit ültette kulcspozíciókba, és állítólag ő állt Valerij Zaluzsnij tábornok londoni „száműzetése” mögött is. A Fehér Ház később megpróbálta felvenni a kapcsolatot Zaluzsnijjal, hogy Zelenszkij lehetséges utódjaként tárgyaljon vele, de Jermak lebeszélte erről a tábornokot.
Jermak gyakorlatilag kiüresítette Ukrajna demokratikus intézményeit. Daria Kaleniuk, az Antikorrupciós Akció nevű civil szervezet vezetője szerint ma már
nincs valódi kormány, csak Jermak árnyékkabinetje, amely ellenőrzi az elnök napirendjét és a hozzáférést hozzá.
A júliusi korrupcióellenes törvénymódosítás, amelyet Jermak kezdeményezett, tömeges tiltakozást váltott ki: az utcán „Jermak, takarodj!” és „F— Jermak!” jelszavak hangzottak. Zelenszkij végül visszavonta a döntést. A korrupciós gyanú évek óta árnyékot vet Jermakra, például a testvére, Denisz ellen indított vesztegetési ügyet 2021-ben titokban lezárták. A közvélemény-kutatások szerint az ukránok 69 százaléka tárgyalásokat akar Oroszországgal a háború befejezéséhez, míg csak 24 százalék folytatná a harcot. Ennek ellenére Jermak elutasítja a kompromisszum gondolatát. Egy korábbi interjúban így fogalmazott:
Első lépés: megnyerni a háborút.
Lehetséges, hogy Putyin soha nem fogadna el mást, mint Ukrajna teljes katonai vereségét, de ha mégis nyílna esély a békére, Kijevnek készen kellene állnia a tárgyalásra. Emellett az ország jövője szempontjából kulcsfontosságú lenne a korrupció felszámolása és a demokratikus intézmények megerősítése. Jermak azonban – a The American Conservative cikke szerint – mindezt akadályozná.