A kétméteres verőember, akivel Zelenszkij együtt tölti az éjszakáit

Ukrajna demokráciáját nemcsak külső, hanem belső fenyegetés is veszélyezteti. Az egyik legnagyobb befolyással bíró alak a háború kitörése óta nem más, mint Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke. Jermak nemcsak Zelenszkij legközelebbi bizalmasa, hanem olykor még nála is nagyobb hatalommal bír. Az amerikai és ukrán források szerint Jermak lépései, bár néha politikai sikereket hoznak, egyre inkább aláássák Ukrajna demokratikus intézményeit és a háború lezárásához szükséges diplomáciai folyamatokat – írja a The American Conservative.

Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke több területen nagyobb hatalommal rendelkezik, mint maga az ukrán elnök

Fotó: THOMAS PETER / POOL

A médiaportál szerint az Egyesült Államok Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos politikája látszólag attól függ, hogy Donald Trump amerikai elnök éppen kit tart nagyobb akadálynak a béke útjában: az ukrán Volodimir Zelenszkijt vagy az orosz Vlagyimir Putyint. Ám Trumpnak lehet, hogy kevésbé ismert szereplőkre, például Jermakra kellene irányítania a figyelmét.

Oroszország 2022. februári inváziója óta Jermak akkora hatalomra tett szert, hogy befolyása mára eléri, sőt, néhol meghaladja Zelenszkij hatalmát.

Hatalmas befolyását arra használja, hogy ellenőrizze az információáramlást a kijevi vezetés és a nyugati fővárosok között, keményvonalas tárgyalási álláspontot erőltessen, és háttérbe szorítson olyan minisztereket, akik akadályozhatják befolyását. Állítólag igyekezett kiszorítani pozícióikból a háború szempontjából kulcsfontosságú embereket, köztük az ukrán katonai hírszerzés vezetőjét, Kirilo Budanovot is.

Jermak rendkívüli befolyása Zelenszkij felett túlnyúlik a háború aktuális kérdésein. A háború első heteiben Zelenszkijjel együtt bátorságot mutatott (vagy csak megragadott egy lehetőséget), amikor nem menekültek el Ukrajnából, de azóta egyre inkább veszélyezteti azokat az értékeket, amiért az ukránok harcolnak: a nyugati típusú demokrácia értékeit – olvasható a cikkben.

Jermak az ukrán elnök bírálóit orosz ügynököknek bélyegezte, állami intézményeket fordított politikai ellenfeleik ellen, akadályozta a korrupcióellenes küzdelmet és a kritikusok szerint új oligarchikus rendszert épített ki.

Jermak története nem a politikában kezdődött: ügyvéd, filmproducer és luxusdivatáruk importőre volt, amikor 2011-ben megismerkedett Zelenszkijjel, aki ekkor még színész volt. Gyorsan barátokká váltak; Jermak – aki nőtlen és gyermektelen – később azt mondta, lenyűgözte, ahogy Zelenszkij a családról beszélt. 2019-ben Jermak Zelenszkij kampánycsapatában dolgozott, majd a győzelem után a külpolitikai tanácsadója lett. Egy évvel később kinevezték az elnöki hivatal élére, amelyet azóta is irányít.