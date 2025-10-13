Trump felhívta Zelenszkijt – amiről beszéltek, az mindent megváltoztathat

Volodimir Zelenszkij vasárnap a Fox News The Sunday Briefing című műsorában méltatta a Közel-Keleten elért fegyverszünetet, amelyet „igazi sikernek” nevezett. Az ukrán elnök elmondta, hogy a nap folyamán telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, és reményét fejezte ki, hogy a békefolyamat mintát adhat az ukrajnai háború lezárásához – számolt be róla a Politico.

Zelenszkij bízik benne, hogy Trump a Közel-Kelet után Ukrajnában is békét hozhat Fotó: AFP

Zelenszkij telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel

Ez jelzést ad nekünk és reményt, hogy az ilyen nyomás működik (amelyet Trump elnök a Közel-Keleten alkalmazott a béke megteremtése érdekében), és remélem, hogy ugyanazt az eszközt fogja alkalmazni, sőt még inkább, hogy nyomást gyakoroljon Putyinra, hogy állítsa le háborúját Ukrajnában

– mondta Zelenszkij a riporternek.

A gázai megállapodás létrejöttében Trump mellett Steve Witkoff különmegbízott és Trump veje, Jared Kushner is kulcsszerepet játszott, egyiptomi és török tisztviselőkkel együttműködve. Trump most a Közel-Keletre látogat, az izraeli túszok hazatérésével egy időben. Zelenszkij azt is elárulta, hogy fontolóra veszi Trump Nobel-békedíjra való jelölését, amennyiben az elnök képes lesz elősegíteni az orosz–ukrán háború lezárását.

Ha megteszi, remélem, és Isten áldja meg, hogy megtehesse, természetesen ebben az esetben jelölni fogjuk, és büszkén gratulálunk neki

– mondta az ukrán elnök.

Trump október 12-én közölte, hogy az Egyesült Államok megfontolja hosszú hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták Ukrajnába juttatását Fotó: AFP

Trump korábban többször is hangoztatta, hogy megérdemelné a Nobel-békedíjat. A díjat idén a venezuelai ellenzéki vezető, María Corina Machado kapta.

Az interjúban Zelenszkij beszélt Trump-pal folytatott megbeszélésének további témáiról is, köztük Ukrajna légvédelmének megerősítéséről és a nagy hatótávolságú fegyverrendszerek beszerzéséről. Mint mondta, a tárgyalás során szóba került a Tomahawk rakéták lehetséges szállítása is.

Ukrajnában nehéz a helyzet. Erős ország vagyunk, de nem olyan nagy, hogy szembeszállhassunk Oroszországgal, Iránnal és Észak-Koreával. Ez túl nagy falat

– fogalmazott.

Zelenszkij a közösségi médiában közzétett vasárnapi üzenetében arra szólította fel szövetségeseit, hogy folytassák a gazdasági és politikai nyomásgyakorlást Oroszországra, különösen az orosz olaj vásárlóival szembeni szankciók formájában.„Pontosan ez a megközelítés nyithat utat a tartós békéhez Európában” – írta.

A világ ezt a közel-keleti békefolyamattal párhuzamosan garantálhatja

– hangsúlyozta.