Zelenszkij: Kritikus a helyzet a Zaporizzsjai Atomerőműben

„Most már a hetedik napja tart – egyébként ilyen még soha nem történt – a vészhelyzet a Zaporizzsjai atomerőműben. A helyzet kritikus” – mondta Zelenszkij esti beszédében, számol be róla a The Kyiv Independent.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / POOL

Az elnök figyelmeztetett, hogy a létesítmény, Európa legnagyobb atomerőműve, kizárólag dízelgenerátorokra támaszkodik a biztonsági rendszerek működésének fenntartásában, miután az orosz csapások elvágták a külső elektromos vezetékeket. A Dnyipro folyó mentén található erőmű a frontvonal közelében fekszik.

A generátorokat és az erőművet nem erre tervezték, és soha nem működtek ilyen sokáig ebben az üzemmódban. És már olyan információink is vannak, hogy az egyik generátor meghibásodott

– mondta.

Zelenszkij azzal vádolta Moszkvát, hogy a folyamatos tüzérségi támadásokkal akadályozza a távvezetékek helyreállítását, hozzátéve: „Ez mindenkire veszélyt jelent. A világon egyetlen terrorista sem mert még ilyet tenni egy atomerőművel, amit Oroszország most tesz.” Közölte, hogy utasította az ukrán kormányt és diplomatákat, hogy hívják fel a nemzetközi figyelmet a válságra.

Oroszország, amely 2022-ben foglalta le az erőművet, a múlt héten azt állította, hogy az Ukrajnának tulajdonított támadás óta tartalék áramot biztosít. A hat reaktort Moszkva megszállása óta leállították, de a létesítménynek továbbra is szüksége van áramra a hűtés fenntartásához és egy nukleáris baleset megelőzéséhez.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által kiadott közleményben Rafael Grossi , az ENSZ főtitkára azt nyilatkozta, hogy az ENSZ-ügynökség „folyamatos kapcsolatban áll a két féllel azzal a céllal, hogy lehetővé tegye az erőmű gyors visszakapcsolását az elektromos hálózatra”.

Bár az erőmű jelenleg a vészhelyzeti dízelgenerátoroknak – az utolsó védelmi vonalnak – köszönhetően működik, és amíg ezek működnek, nincs közvetlen veszély, a nukleáris biztonság szempontjából egyértelműen nem fenntartható helyzet

– tette hozzá Grossi.

A zaporizzsjai erőmű az orosz invázió óta ismételten biztonsági aggályokkal szembesült, beleértve az áramkimaradásokat, a környékbeli tüzérségi támadásokat és a személyzet hiányát.