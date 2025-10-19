Zelenszkij és Macron ismét szövetkezik?

Ihor Zsovkva, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője találkozott Anne-Marie Descotes-val, a franciaországi Európa–ügyi és külügyminisztériumi főtitkárával, hogy egyeztessék az álláspontokat az október 23-ra tervezett Európai Tanács ülése előtt. A találkozóra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Emmanuel Macron francia elnök nemrégiben lefolytatott telefonbeszélgetését követően került sor – írta az ukrán elnöki hivatal.

Zelenszkij embere a franciákkal tárgyalt

Fotó: HENNADII MINCHENKO / NurPhoto

Ihor Zsovkva hangsúlyozta, hogy Ukrajna fontos döntéseket vár az Európai Tanácstól országuk támogatása érdekében. Egy új pénzügyi eszköz bevezetésére is utalt, amely lehetővé tenné a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna védelmére és helyreállítására való irányítását.

Arra számítunk, hogy a szükséges politikai és jogi döntéseket haladéktalanul elfogadják és végrehajtják, mivel Oroszország ismét nem mutat készséget a békére, sőt, fokozza a terrort, többek között az energiainfrastruktúránk ellen

– mondta.

A felek megvitatták az Európai Unió szankciós politikáját is. Ukrajna a 19. szankciós csomag hamarosan történő elfogadására számít. Ez többek között az orosz hadiipari és pénzügyi szektorra vonatkozóan is.

Különös figyelmet fordítottak Ukrajna EU-tagság felé vezető útján tett előrehaladására. Ihor Zsovkva hangsúlyozta, hogy Ukrajna sikeresen befejezte a jogszabályi átvilágítási szakaszt, teljes mértékben készen áll az első tárgyalási csoport megnyitására, és az év későbbi szakaszában a fennmaradó csoportokra is készen áll majd.

A közlés szerint a résztvevők egyetértettek abban, hogy az Európai Unió számára kulcsfontosságú olyan megoldást találni, amely lehetővé teszi az ukrán csatlakozási tárgyalások előrehaladását.

Anne-Marie Descotes megerősítette, hogy továbbra is támogatja Ukrajnát az EU–tagság felé vezető úton és a valódi béke elérésére irányuló erőfeszítésekben. Megjegyezte továbbá, hogy Franciaország érdeklődik az Ukrajnával való együttműködés elmélyítése iránt, különösen a kultúra területén.

Emellett a találkozón megvitatták Franciaország prioritásait a jövő évi G7-elnökségével összefüggésben Ukrajna támogatásával kapcsolatban.