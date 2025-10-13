Zelenszkij sorozói éjszakai klubban razziáztak

Újabb felvétel terjed a közösségi médiában, amely a kényszersorozások egy újabb esetét mutatja be. A Telegramon megosztott videón az látható, amint Zelenszkij sorozói éjszaka ellenőrzést tartanak egy ternopili diszkóban, és valakinek a papírjait vizsgálják.

Zelenszkij emberei éjszaka egy ternopili szórakozóhelyen tartanak dokumentumellenőrzést (Forrás: Telegram)

Az elmúlt hónapokban egyre több hasonló esetet rögzítettek Ukrajnában.

A Telegram-csatornákon naponta jelennek meg olyan videók, amelyek éttermekben, köztereken, buszokon vagy szórakozóhelyeken történt katonai toborzó-akciókat mutatnak.