Zelenszkij sorozói éjszakai klubban razziáztak

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A Telegramon közzétett felvételeken az látható, ahogy az ukrán sorozóközpont emberei éjszaka egy ternopili szórakozóhelyen tartanak dokumentumellenőrzést.
Újabb felvétel terjed a közösségi médiában, amely a kényszersorozások egy újabb esetét mutatja be. A Telegramon megosztott videón az látható, amint Zelenszkij sorozói éjszaka ellenőrzést tartanak egy ternopili diszkóban, és valakinek a papírjait vizsgálják.

Zelenszkij emberei éjszaka egy ternopili szórakozóhelyen tartanak dokumentumellenőrzést (Forrás: Telegram)

Az elmúlt hónapokban egyre több hasonló esetet rögzítettek Ukrajnában. 

A Telegram-csatornákon naponta jelennek meg olyan videók, amelyek éttermekben, köztereken, buszokon vagy szórakozóhelyeken történt katonai toborzó-akciókat mutatnak.

 

