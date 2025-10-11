Brutális támadás érte Ukrajnát, megszólalt Zelenszkij

A Csernyihivi régióban ellenséges drónok támadták meg a regionális energiaszolgáltató vállalat járműveit, aminek következtében egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült – számolt be Olekszandr Szeliversztov, a Novgorod-Sziverszkaja járás katonai közigazgatásának vezetője a Facebookon – írja az Ukrinform.

A sebesülteket kórházba szállították, ahol megkapták a szükséges orvosi ellátást. Két jármű megrongálódott. Az Ukrinform arról is beszámolt, hogy egy vasúti dolgozó szintén megsérült egy másik dróntámadásban a Csernyihivi régióban.

Zelenszkij: Ukrajnának meg kell védenie infrastrukturális létesítményeit

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap közölte, hogy Ukrajnának jelenleg 203 kulcsfontosságú infrastrukturális létesítmény légvédelmét kell biztosítania, elsősorban az energia-, gáz- és vízellátó rendszerek védelme érdekében – írja az Ukrinform.

Az elnök elismerte, hogy az ilyen infrastruktúra védelme komoly kihívás, de bizakodó abban, hogy Ukrajna mindent helyesen tesz. Hangsúlyozta:

Nem egyedül akarjuk megtenni ezt – azt szeretnénk, ha partnereink tettekkel, nem csupán szavakkal támogatnának bennünket.

Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna Patriot légvédelmi rendszerek beszerzésén dolgozik, és két rendszer érkezését várják őszre, a szükséges rakétákkal együtt.

Zelenszkij szerint a Kreml nem hajlandó leállítani az ellenségeskedést, ezért Oroszországot csak erővel lehet megfékezni, például nagy hatótávolságú fegyverekkel, mint a Tomahawk cirkálórakéták. Az elnök elmondta, hogy ebben az ügyben is pozitív választ vár az Egyesült Államoktól.

Az Ukrinform beszámolója szerint Oroszország tegnap este több mint 30 rakétát és több mint 450 drónt indított Ukrajna kritikus infrastruktúrája ellen.

Hatalmas ukrán veszteségek

Mindeközben az orosz hadsereg jelentése szerint az ukrán fegyveres erők az elmúlt 24 órában mintegy 1440 katonát veszítettek. Továbbá az orosz Védelmi Minisztérium közlése szerint Ukrajna október 4. és 10. között több mint 9970 katonát veszített összesen. Ugyanebben az időszakban az orosz csapatok elfoglalták Otradnoje települést a Harkivi területen, valamint Kuzminovkát és Fedorovkát a Donyecki Népköztársaságban (DNR), továbbá Novovasilevszkoje és Novogrigorovka falvakat Zaporizzsja régióban – számolt be a RIA Novosztyi.