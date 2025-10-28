Kínosan magyarázza Zelenszkij Tusk botrányos kijelentését

Donald Tusk lengyel kormányfő a napokban azt nyilatkozta, hogy Ukrajna készen áll még két-három évig folytatni a harcot Oroszország ellen, de tart attól, hogy a konfliktus évtizedekig is elhúzódhat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök most igyekezett megmagyarázni Tusk szavait – írja az RBC-Ukraine ukrán hírportál.

Donald Tusk szavait igyekezett magyarázni Zelenszkij (Fotó: NurPhoto via AFP)

Azt mondtam nekik [az európai partnereknek – a szerk.], hogy évtizedekig nem fogunk harcolni, de be kell bizonyítaniuk, hogy egy ideig stabilan képesek lesznek anyagilag támogatni Ukrajnát. És ezért van egy ilyen program a fejükben – két-három év: fogadjuk el, hogy két-három évig stabilan segítjük Ukrajnát anyagilag. A háború talán korábban véget ér, de akkor is szükségünk van pénzre az újjáépítéshez. És szükséges, hogy a katonaság tudja, hogy van fizetése

– magyarázta Zelenszkij.

Jelenleg nem lehet tudni, Vlagyimir Putyin orosz elnök készül-e újabb agresszióra a háború befejezése után, ezért kulcsfontosságú megérteni, milyen stabil támogatásra számíthat Ukrajna partnerei részéről – fejtegette az ukrán államfő.

A befagyasztott orosz vagyon felhasználásával kapcsolatban Zelenszkij határozott álláspontot fogalmazott meg.

Ha a háború egy hónap múlva véget ér, az újjáépítésre fordítjuk. Ha folytatódik, fegyverekre költjük. Egyszerűen nincs más választásunk

– szögezte le.

Az ukrán elnök szerint Putyin számára a legijesztőbb az, hogy Európa egyértelmű jelzést adott: nem hagyják, hogy Ukrajna pénzügyileg kimerüljön.

Nagyon fontos egyértelmű jelzést adni – nézze, mi finanszírozni fogjuk őket. És nézze – ha nem fejezitek be, támogatni fogjuk. Ez azt mutatja Oroszországnak, hogy nincs értelme ennek a háborúnak, mert mi nem adjuk fel – és a partnereink sem fogják feladni

– magyarázta Zelenszkij.

Az ukrán vezető azt is kiemelte, hogy a befagyasztott vagyonokkal kapcsolatos döntést még akkor sem lehet majd visszafordítani, ha esetleg változna a G7-országok jövőbeli vezetőinek politikája.

Bárki is jön, nem tudja majd megállítani a döntést, amikor Ukrajna részletekben megkapja ezt a pénzt, és eldönti, mire fordítja – fegyverekre vagy másra. Ez a mi politikai győzelmünk

– jelentette ki Zelenszkij.