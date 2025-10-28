Kínosan magyarázza Zelenszkij Tusk botrányos kijelentését

Donald Tusk lengyel kormányfő a napokban azt nyilatkozta, hogy Ukrajna készen áll még két-három évig folytatni a harcot Oroszország ellen, de tart attól, hogy a konfliktus évtizedekig is elhúzódhat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök most igyekezett megmagyarázni Tusk szavait – írja az RBC-Ukraine ukrán hírportál.
Azt mondtam nekik [az európai partnereknek – a szerk.], hogy évtizedekig nem fogunk harcolni, de be kell bizonyítaniuk, hogy egy ideig stabilan képesek lesznek anyagilag támogatni Ukrajnát. És ezért van egy ilyen program a fejükben – két-három év: fogadjuk el, hogy két-három évig stabilan segítjük Ukrajnát anyagilag. A háború talán korábban véget ér, de akkor is szükségünk van pénzre az újjáépítéshez. És szükséges, hogy a katonaság tudja, hogy van fizetése
– magyarázta Zelenszkij.
Jelenleg nem lehet tudni, Vlagyimir Putyin orosz elnök készül-e újabb agresszióra a háború befejezése után, ezért kulcsfontosságú megérteni, milyen stabil támogatásra számíthat Ukrajna partnerei részéről – fejtegette az ukrán államfő.
A befagyasztott orosz vagyon felhasználásával kapcsolatban Zelenszkij határozott álláspontot fogalmazott meg.
Ha a háború egy hónap múlva véget ér, az újjáépítésre fordítjuk. Ha folytatódik, fegyverekre költjük. Egyszerűen nincs más választásunk
– szögezte le.
Az ukrán elnök szerint Putyin számára a legijesztőbb az, hogy Európa egyértelmű jelzést adott: nem hagyják, hogy Ukrajna pénzügyileg kimerüljön.
Nagyon fontos egyértelmű jelzést adni – nézze, mi finanszírozni fogjuk őket. És nézze – ha nem fejezitek be, támogatni fogjuk. Ez azt mutatja Oroszországnak, hogy nincs értelme ennek a háborúnak, mert mi nem adjuk fel – és a partnereink sem fogják feladni
– magyarázta Zelenszkij.
Az ukrán vezető azt is kiemelte, hogy a befagyasztott vagyonokkal kapcsolatos döntést még akkor sem lehet majd visszafordítani, ha esetleg változna a G7-országok jövőbeli vezetőinek politikája.
Bárki is jön, nem tudja majd megállítani a döntést, amikor Ukrajna részletekben megkapja ezt a pénzt, és eldönti, mire fordítja – fegyverekre vagy másra. Ez a mi politikai győzelmünk
– jelentette ki Zelenszkij.
A befagyasztott orosz eszközök felhasználásának ötlete „gyönyörű”, és nagy potenciállal rendelkezik a gyakorlati megvalósítás szempontjából – tette hozzá.
Dolgozunk rajta. Van odakint néhány szkeptikus, vannak, akik félnek a kockázatoktól, vannak, akik csak félnek, de kevesen vannak
– összegzett Zelenszkij.