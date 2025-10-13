Ultimátumot kapott Zelenszkij, ha nem tárgyal, Ukrajna megszűnhet létezni

Lukasenka az orosz televíziós újságírónak, Pavel Zarubinnak nyilatkozva elmondta, korábban az európai vezetőket hibáztatta azért, hogy nem sikerült megállapodásra jutni, de most már úgy látja, „a probléma nem az Egyesült Államokban van… és nem is Oroszországban… hanem Volodimir Zelenszkijben.”

A belarusz államfő szerint erős nyomást kell gyakorolni Zelenszkijre (Fotó: EVGENIA NOVOZHENINA / POOL)

Azt állította, hogy erős nyomást kell gyakorolni az ukrán elnökre, hogy „megfelelő” döntéseket hozzon.

Az ukrán és európai tisztviselők következetesen a harci cselekmények teljes leállítását követelték, mint előfeltételt a béketárgyalásokhoz Kijev és Moszkva között. A Kreml viszont következetesen elutasította ezeket a követeléseket, ragaszkodva ahhoz, hogy Ukrajna előbb tegyen nagy engedményeket — például mondjon le a külföldi katonai segítségről.

„Sürgősen cselekedni kell” – mondta Lukasenka.

Oroszország előrenyomul a frontvonalon, és ezt felelősséggel mondom, mert naponta figyelemmel kísérem a helyzetet, és ez Ukrajna mint állam eltűnéséhez vezethet.

Ezután kijelentette, hogy a helyzet „nagyon súlyos”, és azonnali párbeszédre szólított fel a további eszkaláció megelőzése érdekében.

„Azt szeretném, ha Ukrajna elnöke meghallgatná a javaslataimat, és megértené, hogy senki sem fog boldogságot hozni Ukrajnának, csak a szláv államok.”

Lukasenka ezután a nemzetközi viszonyokra terelte a szót, és az amerikai politikáról, valamint a lehetséges katonai segítségről beszélt.

A mi barátunknak, Donaldnak (Trumpnak) megvan a maga taktikája a legsürgetőbb ügyek kezelésére. Ezért van az, hogy néha nyomást gyakorol az illetékes hatóságokra és emberekre, néha keményebben lép fel, majd kicsit enyhít, és hátrébb lép

– mondta, Trump esetleges döntésére utalva, miszerint Tomahawk nagy hatótávolságú rakétákat küldene Ukrajnának.

Lukasenka, aki 1994 óta vezeti Belarussziát, széles körben Vlagyimir Putyin közeli szövetségesének számít. Engedélyezte, hogy az orosz erők belarusz területről indítsanak támadásokat Ukrajna ellen Moszkva 2022-es teljes körű inváziójának kezdetén.

Vlagyimir Putyin orosz elnök október 5-én figyelmeztetett, hogy „a pozitív” tendencia Oroszország és az Egyesült Államok kapcsolataiban megsemmisülne, ha Washington Tomahawk rakétákat küldene Ukrajnának – írja a The Kyiv Independent.