Zelenszkijt hatalmas meglepetés várta, amikor landolt Washingtonban

Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak. A hírek szerint Volodimir Zelenszkij meglepődött Donald Trump azon szándékán, hogy találkozni kíván Vlagyimir Putyinnal. Az ukrán elnök és delegációja „nagyon optimista hangulatban” érkezett az Egyesült Államokba, hogy találkozzanak Trump amerikai elnökkel, ám meglepetten fogadták a Fehér Ház vezetőjének bejelentését a Putyinnal folytatott telefonbeszélgetésről és a jövőbeni budapesti csúcstalálkozóról – írja a RIA Novosztyi.

Zelenszkijt meglepte a budapesti Trump–Putyin-csúcs ötlete

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Zelenszkij, aki csütörtök délután érkezett Washingtonba, az utóbbi időben nagyon optimista volt a Trumppal tervezett találkozót illetően, és remélte, hogy az amerikai elnök döntést hoz a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnának való átadásáról. Azonban röviddel azután, hogy leszálltak az Andrews katonai légibázison, Zelenszkij és csapata meglepetten látta Trump bejelentését, miszerint beszélt Vlagyimir Putyinnal, és beleegyezett abba, hogy találkozzanak Magyarországon.

Zelenszkijt váratlanul érte a telefonhívás

Csütörtökön került sor Trump és Putyin nyolcadik, egyben leghosszabb telefonbeszélgetésére az amerikai elnök második ciklusa kezdete óta – a hívás két és fél órán át tartott. Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója elmondta, hogy a két vezető új csúcstalálkozót vitatott meg, amelyet Budapesten tartanak, valamint a két ország együttműködéséről is szó esett. Kiemelt témát jelentett az orosz–ukrán háború kérdése:

Putyin hangsúlyozta Oroszország elkötelezettségét a diplomáciai rendezés mellett, és részletesen értékelte a kialakult helyzetet.

Szóba került az Ukrajnának szánt Tomahawk rakéták lehetséges szállítása is. Putyin a beszélgetés során kiemelte, hogy ez a fegyver nem változtatná meg a harctéri helyzetet, viszont súlyosan rontaná Moszkva és Washington kapcsolatát. Trump többször is hangsúlyozta a béke mielőbbi megteremtésének szükségességét Ukrajnában, és kijelentette, hogy

a konfliktus lezárása hatalmas lehetőségeket nyitna az orosz–amerikai gazdasági együttműködés előtt.

Később az amerikai elnök kijelentette, hogy a Tomahawk rakétákra magának az Egyesült Államoknak van szüksége. Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin negatívan viszonyult ahhoz a lehetőséghez, hogy ezt a fegyvert Oroszország ellenségeinek adják.